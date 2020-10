The Flaming Lips ofrece una actuación dentro de burbujas, ¿Así deberían ser los conciertos ahora?

Una de las canciones más conocidas de The Flaming Lips se llama She Don't Use Jelly' (Ella no Usa Gelatina). Bien, no sabemos si la banda estadounidense usa gelatina pero lo que sí sabemos es que se han propuesto usar burbujas de plástico para poder seguir dando cientos de conciertos como años atrás pero sin que esto suponga un problema para la salud.

Todos los artistas se están esforzando al máximo para poder seguir tocando en directo cumpliendo las estrictas y necesarias medidas sanitarias. Y es que garantizar una cultura segura es el principal reto ahora mismo de la industria musical. La banda de rock de Oklahoma City han llevado esto un paso más allá, por lo que decidieron actuar en su ciudad natal en un concierto muy peculiar y rompedor, dentro de esferas de plástico individuales.

El evento, que fue por una parte un espectáculo en vivo, y por otra, una grabación de videos musicales, nació de un boceto dibujado por Wayne Coyne, el líder del grupo, durante los primeros días de la pandemia, aseguró el líder al canal de televisión, CNN.

Ver esta publicación en Instagram #FlamingLips 💟☮️💟☮️ Una publicación compartida de Flaming Lips 🌈❤️✨ (@iloveflaminglips) el 13 Oct, 2020 a las 11:07 PDT

Lo cierto es que Wayne Coyne ya sabía de antes de la pandemia cómo funcionaban estos elementos de plástico, ya que antes de la crisis sanitaria por la Covid-19, él mismo los usaba para lanzarse al público en sus conciertos, pero sólo para divertirse.

"Me gusta, porque puedes excitarte tanto como quieras, puedes gritar tanto como quieras, pero no puedes infectar a la persona que tienes al lado, sin importar de qué te olvides o lo que te emociones", dijo Coyne, que compartió en Instagram imágenes del concierto.

Me gusta, porque puedes excitarte tanto como quieras, puedes gritar tanto como quieras, pero no puedes infectar a la persona que tienes al lado, sin importar de qué te olvides o lo que te emociones.

Ahora, quiere generalizarlos también para los asistentes del evento, para que puedan darlo todo y se puedan desmelenar sin que esto suponga un riesgo para nadie. La verdad es que los fans no parecen tener quejas al respecto, uno de los asistentes del público opinó esto en Daily Mail: "La burbuja es tan grande que en realidad no da claustrofobia en absoluto. Suena un poco distorsionado, un poco como si estuvieras debajo del agua, pero no demasiado, lo suficiente para notarlo".

Con este peculiar invento, se consiguió que no hubiera contacto ni entre los músicos ni entre el público, así que, quién sabe, igual esta es la solución definitiva para que podamos seguir disfrutando de la música en directo de manera segura.