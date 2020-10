Esta semana fueron Nº1 Lenny Kravitz, LOVG, Alejandro Sanz y Rosalía

La variedad que caracteriza (y siempre ha caracterizado) la lista de LOS40 tiene fiel reflejo esta semana en la sección La Máquina del Tiempo, en la que repasamos canciones que fueron número uno por estas fechas en años anteriores. Sin ir más lejos, el año pasado eran Rosalía y Ozuna quienes seguían de líderes (lo fueron dos semanas) con Yo x ti, tú x mí.

Varios artistas españoles llegaron a lo más alto también a finales de octubre. En 2015, Alejandro Sanz con A que no me dejas, y en 2010, Maldita Nerea con El secreto de las tortugas. La banda de Jorge Ruiz estuvo en el número uno con esta canción nada menos que tres semanas consecutivas.

Si nos vamos más atrás en el tiempo encontramos a Chambao con Pokito a poko, número uno en 2005. El flamenco chill de Lamari vivió momentos de gloria que cuminaron con esta canción, todo un clásico del género. En 2000, hace ya 20 años, los siempre grandes La Oreja de Van Gogh tocaron techo en la lista con Cuídate, el tema que abría su segundo álbum, El viaje de Copperpot.

La música internacional está representada esta semana por Lenny Kravitz y Snap!. El músico estadounidense alcanzó la primera posición esta semana en 1995 con Rock and roll is dead, vaticinio que afortunadamente no se ha cumplido. Sonidos opuestos practicaba Snap!, grupo alemán de eurodance, que llegó al primer puesto en 1990 (el año en que Tony Aguilar debutó en LOS40) con Ooops up. Como sabemos que te apetece recordar estas canciones, las hemos reunido en el vídeo que encabeza estas líneas.