El polifacético Joel Corry puede estrenarse en la lista este sábado junto a MNEK

A sus 31 años, el londinense Joel Corry ha tocado muchos palos. Se dio a conocer como participante en un reality de televisión, es empresario de fitness y también (y es la faceta que nos interesa) DJ y productor musical. El año pasado cosechó su primer éxito en la lista de ventas británica con Sorry (número seis) y ahora se ha superado a sí mismo con Head & heart, tema en el que colabora el cantante MNEK, que ha llegado al número uno de los más vendidos en su país (seis semanas consecutivas) y que es candidato esta semana a entrar en la lista de LOS40.

El tema ha sido el más bailado este verano en Reino Unido, y ha servido también para dar a conocer en su faceta de vocalista a MNEK, pues antes había destacado como compositor y productor de Dua Lipa, Little Mix, Clean Bandit, Selena Gomez, Beyoncé o Madonna. Veremos si este sábado se estrenan ambos en la lista de LOS40, cosa que ocurrirá inexorablemente si Head & heart recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40 en Twitter. No nos extrañaría que así fuera, porque el "bam bam ba ra" cuando lo escuchas no sale de tu cabeza. ¡Muchas suerte!