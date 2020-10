Paul McCartney anuncia nuevo álbum grabado en el confinamiento

La industria musical lleva tiempo paralizada, los conciertos no pueden celebrarse en condiciones normales y muchos artistas han retrasado o cancelado todos los planes relacionados con giras o lanzamientos de discos. Otros, sin embargo, han aprovechado este periodo incierto para explorar su creatividad, y ahora nos sorprenden con material inédito.

Nadie veía venir los planes que Paul McCartney nos tenía preparados para este final de año. El británico ha confirmado que lanzará este año un nuevo álbum en solitario tras haber "resucitado" y después de haber vuelto a trabajar en piezas musicales que habían quedado inconclusas.

No hemos perdido el rastro del exbeatle en los últimos meses. Ha participado en las ediciones virtuales de algunos festivales y se ha mantenido muy activo en sus redes sociales. Además, lanzó una reedición muy especial de Flaming Pie por su aniversario. En una entrevista concedida este verano a GQ, McCartney confirmó que estaba trabajando durante la cuarentena, pero no sabíamos que desembocaría en un disco. "He sido capaz de escribir y meterme en la música, empezando y terminando canciones. Me ha dado tiempo de terminar algunas canciones que no había encontrado tiempo de terminar", dijo el legendario músico, sin dar más detalles.

El nuevo disco del británico se llamará McCartney III, completando una trilogía de álbumes autotitulados que empezó a grabar antes de que los Beatles se separaran. Saldrá a la venta el próximo 11 de diciembre y coronará varios meses de trabajo en el estudio de su casa en Sussex, en el sur de Inglaterra. El músico lanzó McCartney en 1970, y una década más tarde llegaría McCartney II de 1980. Los dos discos fueron grabados en casa con la voz de su desaparecida esposa Linda.

El propio McCartney empezó a dar pistas sobre el lanzamiento de este álbum en las redes sociales, de forma que varios fans ya lograron descifrarlo. Podíamos flores y piedras que tienen relación con el número tres, además también las compartió con los emojis de dados. Después de muchos rumores, ya sabemos que lanzará el último disco de esta trilogía para cerrar la saga musical que comenzó hace medio siglo.