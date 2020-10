'The Right Girl', el musical en formato cine sobre el movimiento 'Me Too'

En marzo de 2020, algo inédito sucedió en las calles de Nueva York. Las luces de Broadway se apagaron y sus teatros bajaron el telón. Show must go on, decía la canción de Queen, así que el 1 de noviembre llega The Right Girl, el primer musical estadounidense que se presenta ante una audiencia en vivo en un espacio cerrado desde que comenzó la pandemia.

The Right Girl es un musical sobre el movimiento "Me Too", creado por un elenco de laureadas profesionales, entre ellas, Louisette Geiss, una exactriz y guionista que denunció por acoso sexual al productor Harvey Weinstein en 2017. Está dirigido y coreografiado por Susan Stroman, ganadora del premio Tony; de la música se encarga Diane Warren, distinguida con un Grammy y nominada al Oscar. Y sin duda, no faltaran a este evento conocidos intérpretes de Broadway.

La historia que nos ofrece este musical está escrita a puño y letra por Geiss, y es que ella creó esta obra basada en su historia personal junto al productor Howard Kagan. Además, él mismo comunicó a Deadline que el equipo creativo escuchó a "más de 20 supervivientes" de acoso por parte de una decena de hombres importantes del sector del entretenimiento, y mostró su esperanza de que trasladar sus relatos al escenario "empodere a otras mujeres a hablar"

Sinopsis

La protagonista desde siempre ha soñado con ser directora creativa de un legendario estudio de cine y en su ascenso, trabaja con "los hombres más respetados de la industria". Sin embargo, se descubre que uno ha estado abusando de mujeres todo el tiempo y debe decidir su papel respecto al "secreto mejor guardado de Hollywood".

Howard Kagan aseguró que la historia que se relata en el musical es ficticia pero los diálogos y las situaciones representadas están inspiradas en historias reales. "Casi todo el diálogo, las letras de las canciones y las situaciones vienen directamente de esas contribuyentes y de vivencias reportadas públicamente".

La obra, que se iba a estrenar en la Gran Manzana, ha sido grabada en formato cine y se presentará por primera vez al público en el Barrington Stage Company de Pittsfield (Massachusetts) bajo medidas de limpieza y separación, seguido de una charla con el equipo creativo.

"Si no hubiera sido por la pandemia, planeábamos estrenar la obra en un teatro Off Broadway o regional en estas fechas. Cuando el mundo cambió en marzo, cambiamos el rumbo para ensayar y grabar esta actuación en directo de manera que toda la gente involucrada estuviera segura y distanciada socialmente", concluyó el productor.