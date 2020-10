Elena Furiase se pringa en la Cocina Virtual de Anda Ya

En Anda Ya nos gusta rodearnos de gente que siempre nos saca una sonrisa, y que con solo unos segundos, consiguen alegrarnos el día. Por eso hoy hemos querido compartir un ratito con una vieja y querida amiga del programa, la gran Elena Furiase.

La actriz, que no ha dudado ni un solo segundo en desayunar con los andayeros, tiene mucho que celebrar estos días. Y como sucede en las familias, necesitábamos ponernos al día con ella para enterarnos de hasta el más mínimo detalle de sus nuevas aventuras.

Entre esas alegrías se encuentra su reciente estreno en TVE con “Como Sapiens”. Un programa dirigido por Miguel Ángel Muñoz, el actor y ganador de la primera edición de 'Masterchef Celebrity', en el que comparten de forma entretenida todo tipo de contenido relacionado con la gastronomía.

El papel de Furiase en este formato, estrenado recientemente, es el sueño de cualquiera, “A mí me toca probar cualquier tipo de comida y para eso voy a hacer reportajes a muchísimos sitios de España donde nos enseñan platos, recetas y tradiciones”.

La actriz, que lanzó su carrera con su exitoso papel en ‘El Internado’, parece que está exprimiendo al máximo esa oportunidad, y entre risas, nos ha contado que el equipo la tienen que frenar, “no puedo parar de comer, son platos increíbles que normalmente no tienes en casa así que siempre aprovecho”.

La imparable artista también ha tenido tiempo para confesarnos que aunque ha mejorado muchísimo en el mundo de la cocina, aún le cuesta, “prefiero que me cocinen porque lo hacen mejor que yo, y siempre he sido mejor catadora. Además, y como dice Pepe Rodríguez de Masterchef tengo un paladar muy poco glamuroso. A mí cualquier cosa me sabe a gloria. Soy muy agradecida”, ha comentado con humor.

Por si lo que nos ha contado fuera poco, la actriz tiene dos estrenos a punto de salir. “Rosalinda”, una película que estrena en diciembre, y “Vampus: Horror tales”, “son dos pelis que me han dado un montón de alegrías y eso que no se han estrenado. Las he disfrutado mucho”.

Para poner la guinda a esta visita tan especial, hemos querido tirar de su experiencia en los fogones de las cocinas más famosas y televisivas de nuestro país, y hemos preparado un juego de lo lo más curioso y divertido.

Si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa, y no perderte ni un solo detalle, ya sabes lo que tienes que hacer… ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.