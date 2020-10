Chenoa celebra el 19º aniversario de ‘Operación Triunfo’ con dos vídeos muy especiales

Hace 19 años, España entera conocía a 16 personas que cambiaron la televisión para siempre. Hablamos, por supuesto, de los primeros concursantes de Operación Triunfo. El programa de Gestmusic, que se convirtió en todo un fenómeno, se estrenó un 22 de octubre de 2001.

Desde el primer momento que pisaron la academia, la vida de aquel grupo de jóvenes cambió para siempre, cumpliendo su sueño: vivir de la música. De manera directa o indirecta, aquella primera generación de triunfitos puede decir a día de hoy que vive de su pasión.

Una de ellas es Chenoa. La cantante se convirtió en una de las favoritas de su edición. Su carácter, su puesta en escena y su voz cautivó al público. Esa magia que desprendía Laura no se ha perdido y la artista continúa siendo uno de los rostros más conocidos de nuestro país.

Este jueves, la artista ha querido compartir con sus seguidores y seguidoras con dos post muy especiales, recordando su paso por la Academia más famosa de la TVE. El primero ha sido un vídeo donde aparece cantando junto a Bisbal, Nataia, Rosa, Bustamante y compañía el himno de aquella edición (que con el paso de los años se ha convertido en la canción perfecta para cerrar las veladas): Mi música es tu voz.

“22 de Octubre 2001. Gracias siempre por recordarnos con tanto cariño. Fue una experiencia ÚNICA.🙏❤🌹”, ha escrito la artista junto al vídeo.

Además, Chenoa ha querido compartir un vídeo muy especial. Se trata de algunos de los momentos que vivió en el programa. En dos minutos, vemos a la artista con 25 años actuando en el escenario del programa, riéndose con sus compañeros y compañeras y ensayando algunas canciones.

Los dos posts se han llenado de comentarios nostálgicos, recordando aquella edición que unió a tantas personas frente al televisor:

Percebes y Grelos: “Vaya momento histórico. Admirando tu curro desde entonces. Hace 19 años me corté el pelo como tú y el resultado no fue el mimos pero no pasa nada”.

Angy: “Qué increíble”

Poty Castillo: ·¡Qué grandes recuerdos!”

Sin duda, Operación Triunfo se convirtió en uno de los programas más míticos de la televisión española y 19 años después aquellos jóvenes continúan en los recuerdos de millones de personas.