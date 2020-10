Nourdin Batan: el increíble cambio físico de un protagonista de ‘HIT’

Poco a poco, HIT, la nueva serie de Televisión Española, está haciéndose un hueco en televisión. En términos de audiencia, pasó desapercibida en su estreno. Sin embargo, la ficción que protagoniza Daniel Grao no solo se ha ganado el aplauso del público que interactúa en redes sociales, también ha logrado cambiar la tendencia, ganando adeptos cada semana.

Hoy queremos hablarte de Nourdin Batan, uno de los alumnos problemáticos de HIT. Se le presenta como "el rey del bullying que sólo conoce la superioridad como forma de relacionarse. Por eso, acostumbra a pagar por sexo". Su personaje está calando hondo entre la audiencia, pero mucha atención con el actor porque apunta maneras.

Y es que después de participar en la película de Penélope Cruz y Javier Bardem Todos los saben y formar parte de HIT, Batan estrenará muy pronto 30 monedas, la serie de Álex de la Iglesia para HBO, y ha fichado recientemente para la adaptación televisiva de Señor, dame paciencia que prepara Antena 3.

Y mientras esperamos a verle en esas otras producciones nos hemos dado una vuelta por su Instagram para conocer mejor a este prometedor actor. En su muro, además de ver mucha promoción de HIT (se toma muy en serio su trabajo y eso nos gusta), sale de vez en cuando sin camiseta y enseña cacho, lo cual nos parece estupendo.

Esta semana, además, ha querido compartir con sus seguidores el cambio radical que ha experimentado su físico en los últimos años, un antes y un después que ha sorprendido a muchos aunque todos coinciden en lo mismo.

Ver esta publicación en Instagram Martes de inspiración :) Una publicación compartida de Nourdin Batan (@batannourdin) el 20 Oct, 2020 a las 10:04 PDT

"Conocí a los dos y los dos son igual de increíbles. El primero porque se propuso lo que quiso. El segundo porque lo consiguió (y ya sabes que no hablo del físico) ¡Bello!", le comenta una amiga. Olaya Caldera, compañera de HIT, también le ha escrito: "Yo no conocí al primero, pero como siempre te digo lo veo en tu sonrisa y me encanta que no haya desaparecido".