Diana Illescas maravilla al jurado de Idol Kids con su interpretación de 'El fantasma de la ópera'

Con apenas 11 años, Diana Illescas tiene claro que quiere ser cantante, escritora y que le encantaría trabajar en un musical. Con esta ilusión y un sueño por bandera, Diana subió al escenario de Idol Kids a cantar Think of me, una de las canciones más icónicas de El fantasma de La Ópera.

Edurne, Carlos Jean e Isabel Pantoja quedaron maravillados con cada una de las estrofas recitadas por la pequeña, en especial, Pantoja no podía ni articular palabra después de oír la actuación e incluso dejó caer que Diana era merecedora de un ticket dorado: "Me he quedado muerta. ¿Qué se le dice ahora? Es que ya es muy fuerte no darlo. Yo lo tengo muy claro. No sé qué decir. No voy a hacer ningún comentario. Eres tan... no sé si coger la silla e irme a mi casa a acostarme después de oírte", decía a la concursante.

La cantante, Edurne, quedó sorprendida ante el hecho de que una niña de tan corta edad fuera capaz de cantar una canción tan difícil y con tantos matices. Y que además, Diana no fallara en nada. "Has escogido una canción muy complicada para la edad que tienes. Posees mucho, mucho potencial".

Carlos Jean, en la misma línea que Edurne destacó su valentía de subirse a un escenario con ese porte, una canción poco habitual, y pese a todas estas dificultades, Diana consiguiera hacerlo como una verdadera profesional. Tal fue el agrado de Jean que calificó a la pequeña artista con un 9,9.

Esos merecidos halagos se vieron reflejados en el veredicto, todos los componentes del jurado pulsaron los tres botones verdes, y además, la pequeña consiguió un 90% del apoyo del público. Así que podremos seguir disfrutando de la pequeña soprano en futuras ediciones del concurso.