DJ LOS40 Classic del mes: Nos adentramos en la playlist de Javier Penedo

Javier Penedo es nuestro gurú de la música ‘classic’. Lleva diecisiete años en la casa y actualmente nos da los buenos días con su voz en el Morning Box de LOS40 CLASSIC. En este programa une sus dos pasiones: la música y la radio. ¿Se te ocurre alguien mejor que él para regalarte su playlist? Nos va a alegrar el mes de octubre con temazos elegidos a conciencia.

Sus 40 elecciones son una variedad de estilos y sonidos. Todos te traerán recuerdos a la mente y sin duda, vas a poder cantarlas de memoria. Si LOS40 CLASSIC son tu sintonía favorita y te la pones siempre para disfrutar de clásicos en la carretera, esta es para ti.

La playlist es en su mayoría internacional con temas como Hotel California de The Eagles, Bohemian Raphsody de Queen o Rocket Man de Elton John. En otra onda, pero no contradictoria, tres diosas: Halo de Beyoncé, Rolling in The Deep de Adele y Vogue de Madonna.

Nacionales tenemos a Amaral con Cómo hablar, Nacha Pop con Chica de Ayer, Alaska Y Dinamarca con Ni Tú ni Nadie o Los Secretos con Déjame. Todo lo mejorcito en una sola lista, canciones que no pasan de moda. Casi tres horas de hits musicales, pop, rock y demás géneros que vas a querer escuchar entera. No echarás de menos ningún temazo porque Penedo se ha encargado de incluir a todos los grandes: Michael Jackson, Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Oasis y Aretha Franklin entre otros.

