LOS4O Music Awards 2020: Así suena la playlist de nuestros nominados internacionales

LOS40 Music Awards, el evento musical del año, están a la vuelta de la esquina. Para meternos en el mood, hemos creado unas playlist con nuestros artistas nominados según categorías. Si quieres saber por qué son los elegidos, solo tienes que escuchar los bombazos que hay en ella. Dale al play, baila y canta con nuestros favoritos.

La Categoría Internacional se divide en los premios de Artista o grupo del año, Artista o grupo revelación del año, Álbum del año, Canción del año y Videoclip del Año. Dua Lipa, The Weeknd y Maluma, que han estado en lo alto todo el año 2020, acaparan 4 nominaciones cada uno.

Una hora y media de música de estos artistas en la que vamos a escuchar Blinding Lights, el éxito mundial de The Weeknd dentro de su álbum After Hours. Lleva semanas en lista y se mantiene en ella. Lo mismo pasa con Watermelon Sugar High de Harry Styles, que, a pesar de haberse lanzado en mayo, no baja del top diez para LOS40. Para hacer justicia a los artistas del año también está Don’t Start Now de Dua Lipa, RITMO de Black Eyed Peas o Sour Candy de Lady Gaga con BLACKPINK.

Seguiremos escuchando a nuestros artistas revelación que nos han sorprendido con su talento. Por ejemplo, el joven británico Lewis Capaldi que con esa voz grave y romántica nos canta Someone You Love. También escucharemos en esta playlist a la reina del afropop, Aya Nakamura, que se unía con el latino más poderoso de la categoría, Maluma. ¡Dale el play a Djadja! No se quedan atrás el Say So de Doja Cat, Dance Monkey o Never Seen The Rain de Tones And I y Some Say de Nea.

Las canciones mencionadas están dentro de nuestros álbumes destacados: Fine Line de Harry Styles, Future Nostalgia de Dua Lipa, After Hours de The Weeknd, Chromatica de Lady Gaga y Divinely Uninspired To A Hellish Extend de Lewis Capaldi. Gloria para nuestros oídos.

¿Qué canción has bailado más estos peculiares meses? ¿Qué álbum definiría tu año 2020? ¿Quién es el artista revelación que se quedará para siempre? Esta playlist tiene las respuestas. Recuerda que puedes encontrar esta playlist y mucho más repertorio musical en la APP de LOS40, dentro de la sección 🎵 Música, y vincularla a tu perfil.