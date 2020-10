Lo que hizo Daddy Yankee nos representa cuando escuchamos ‘Relación’ de Sech

Los Billboard Latinos 2020 nos devolvieron a los tiempos en los que había galas de música en directo. Eso sí, había cosas nuevas como las mascarillas entre el público, el cuerpo de baile y los artistas cuando no tenían que cantar. Pero bienvenidas sean si nos permiten recuperar un poco de normalidad.

La gala puso sobre la mesa lo que ya todos sabemos, que la música urbana es líder en lo que a música en español se refiere, no hay más que ver la lista de ganadores y la casi totalidad de actuaciones de la noche.

Una de ellas fue la de Sech. Debutó en 2019 con Sueños, un primer álbum que le ha convertido en toda una referencia del género con el que todo el mundo quiere colaborar. Por eso pudimos verle en la gala compartiendo escenario con artistas como Farruko, Myke Towers, Tempo o Jay Wheeler.

Premiado

Sech fue uno de los primeros premiados de la noche. Le tomó la delantera Daddy Yankee pero luego fue él quien recibió una estatuilla. En su caso como artista revelación, imponiéndose a Jhay Cortez, Manuel Turizo y Paulo Londra.

“Mi gente, de verdad que no tengo palabras. Esto es gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi equipo de trabajo. Sé que lo hemos pasado duro en este tiempo... esto es por Panamá”, expresó en su discurso de agradecimiento.

Pero el momento que todo el mundo estaba esperando es el de Relación que se ha convertido en su gran éxito. Salió a escena totalmente vestido de negro y una nota de color gracias a las zapatillas rojas. El mismo color que lucía al completo su cuerpo de baile, con mascarillas incluidas.

Un espectador vip

Comenzó sentado al piano tocando los primeros acordes de Relación. Luego se levantó y no paró de bailar igual que el resto del público. Todos sus compañeros se pusieron en pie para moverse al ritmo de esos versos que tanto hemos escuchado últimamente: “Ahora todo cambió, le toca a ella. Mari y una botella (¿qué, qué?) Gracia' al maltrato se puso bella (what?) Ahora tú la quiere' y no te quiere ella”.

Entre esos espectadores estaba uno de los grandes triunfadores de la noche: Daddy Yankee. No dudó en sacar el teléfono para grabar un fragmento de la actuación. Como el resto, no pudo quedarse quieto y bailó al ritmo de este tema que tantas alegrías le está dando a Sech.

Le queda mucho para superas las cifras de Calma de Daddy Yankee que recogió tantos premios a lo largo de la noche, pero que no se despiste que puede que algún día le quite el trono a Yankee.