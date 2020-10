Bellepop: “Pasaron cosas que no queríamos que pasaran y nos fuimos con mal sabor de boca”

En 2002, en medio de todo el fenómeno de Operación triunfo, surgió una banda formada exclusivamente por chicas, algo poco frecuente en ese momento en la escena musical española. Carmen Miriam, Elisabeth Jordán, Marta, Davinia y Norma, ganadoras del concurso Popstars, pasaron a ser Bellepop e hicieron de su carta de presentación, Chicas al poder, un himno para muchas generaciones.

Después vino el disco, con el mismo título de la canción, otro exitoso single y una bonita etapa que se truncó con la planificación de un segundo álbum de estudio que nunca llegó a ver la luz. No aceptaron los términos y decidieron separarse, probando suerte en solitario. Este precipitado final dejó un mal sabor de boca a las chicas de Bellepop. Tenían una cuenta pendiente y por eso vuelven 18 años después con un nuevo sencillo hecho por y para sus seguidores.

"Todo empezó con el reencuentro de Popstars el año pasado. A Evelyn [exconcursante del talent] se le ocurrió unir a todas las chicas que participamos en el programa. Queríamos hacer algo por todo lo que estaba pasando con la pandemia", explica Eli en LOS40. "Fue muy bonito porque después de 18 años los fans todavía están al pie del cañón. De ahí surgió volver con Bellepop".

"Roser nos apoyó mucho y nos dio la idea. Nos dijo: ’La gente os quiere y tenéis que aprovechar este momento'", dice Marta. "Nos propuso a su equipo de trabajo y como por las dos partes hubo un entendimiento fuimos para adelante".

'We Represent', el nuevo single de Bellepop

Para este comeback, Bellepop, por petición del fandom, recupera esa imagen de chicas explosivas y fuertes con un tema cuya letra vuelve a hacer hincapié en el poder de las mujeres. Así lo cuenta Carmen Miriam: "Queríamos darle a los fans lo que estaba pidiendo. Muchos se quedaron con la sensación de que nos habíamos ido muy rápido, que nos habíamos ido sin avisar y queríamos darles lo que estaban esperando. Ha sido un éxito porque ninguna esperábamos tener esta aceptación tan grande".

Cuando Bellepop irrumpió en la industria las redes sociales no existían y el contacto con sus seguidores se limitaba a la firma de discos o los conciertos. Ahora, pueden interactuar con la gente, y se muestran encantadas con el apoyo que están recibiendo.

"Estoy disfrutando como una enana", asegura Davinia. "No teníamos redes sociales cuando se emitió Popstars y ahora es un disfrute porque hablas con los fans y ves lo que opinan de ti, sea bueno o sea malo”, y añade Eli: "El trato es más cercano. Ahora hablas con ellos por Instagram y Twitter y ves que promocionan el videoclip en sus perfiles. Es una pasada porque puedes ver cómo se mueve todo".

El segundo disco y la disolución de Bellepop

Embriagadas por la nostalgia, echan la vista atrás y recuerdan todo lo bueno que vivieron durante el nacimiento de la girlband, pero también hablan de sus últimos días como Bellepop, unos días que no fueron nada fáciles para ellas. "Vivimos todo tan intenso y había tanta saturación que estábamos un poco agotadas por todo lo que habíamos vivido de golpe”, cuenta Carmen Miriam. "Las cosas que no queríamos que pasaran pasaron. Nos fuimos con mal sabor de boca".

La discográfica les presentó un segundo disco que no les convenció. No hubo un entendimiento por las dos partes y eso precipitó la disolución del grupo. ¿Alguna vez se arrepintieron de tomar esa decisión? Esta es la respuesta de Marta, que habla por ella y todas sus compañeras: "Llegué a pensar que teníamos que haber hecho el segundo disco para haber estado más tiempo en el candelero. Pero también pienso que las cosas pasan por algo y si pasó así fue porque nosotras no queríamos cantar esas canciones que se nos proponían. En el primer disco no pudimos elegir, estaba ya todo armado, y en el segundo queríamos poder opinar algo".

