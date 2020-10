Halloween: “El mundo de los muertos y de lo macabro es parte nuestra, no es algo que tengamos que esconder”

Rubén Sánchez Trigos es Doctor en Comunicación Audiovisual y un teórico de la ficción de terror. Un experto del género que da clases en la universidad y que ha escrito muchos artículos y ensayos sobre el tema, de hecho, su tesis fue sobre el cine de zombies español.

También ha escrito cortos como El intruso (2005) que fue nominado en los Goya o ha participado en el desarrollo de guiones como el de Verónica junto a Paco Plaza. Además, acaba de publicar su segunda novela, Bajo el barro, que tiene como protagonista un pasaje del terror al que “llamarás para entrar. Gritarás para salir”.

Nadie mejor para hablar un poco sobre Halloween, esta festividad que cada año celebramos en España con más parafernalia.

Nos acercamos a Halloween, ¿qué significa esta festividad para ti?

Reivindico muchísimo Halloween porque es nuestra fiesta. Esta cosa de que es anglosajón y tal… Halloween es una festividad celta. Yo recomiendo un libro de David J. Skall que salió el año pasado y recopilaba artículos de Halloween y contaba muy bien todo y hay que reivindicarla. Ahora estoy con proyecto audiovisual del que no puedo contar mucho centrado en esa noche original de Halloween y reivindicamos que el día donde las fuerzas entre muertos y vivos se difuminan que es la noche del 31 al 1, durante mucho tiempo hemos olvidado y ahora la estamos reivindicando, es verdad que americanizada, pero al final, como todo, acabaremos poniendo de lo nuestro. Acabará siendo un Halloween con algo español.

Ahora es mucho espectáculo…

A mí me gusta la parte verbenera, vamos a decirlo así, la parte de los pasajes y de los parques de atracciones. La parte más como de Navidad. En Navidad lo que quieres son luces, pues eso. en Halloween me gusta esa celebración muy desprejuiciada de lo macabro, del tabú, de lo que el resto del año está bajo la alfombra. De repente, durante una semana o mínimo una noche, lo abrazamos como lo que es… el mundo de los muertos y de lo macabro es parte nuestra, no es algo que tengamos que esconder.

Halloween, la fiesta del miedo. / Westend61 / Getty Images

¿Es una noche para sentir miedo o para todo lo contrario, para quitárselo?

Creo que hay una ambivalencia que tiene que ver con qué pasa cuando nos enfrentamos a una película o libro de terror, aunque la literatura en el cine y la literatura funcionan de manera distinta, pero hay una ambivalencia que es donde está la gracia. Enfrentarte a una serie de situaciones y personajes que te encuentras en la noche de Halloween que por un lado hay una parte de ti que los teme instintivamente y, otra parte, que te atrae porque creo que estamos programados para sentir placer por el miedo. Las historias de miedo se cuentan desde las cavernas, se hablaba de qué había ahí fuera, podía ser un lobo, pero ya era un ser mitológico en boca de quien lo contaba. Estamos programados para sentir miedo y sentir placer, puntualmente, en ese miedo y Halloween es una oportunidad para hacerlo sin que nadie nos juzgue.

¿Qué vas a hacer este Halloween?

Lo que nos dejen. Mi Halloween ideal sería juntarme con amigos y ver películas de terror juntos en una habitación ambientada pero no va a poder ser.