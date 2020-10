Macarena Gómez (LQSA) muestra su nuevo rostro tras operarse la nariz

Macarena Gómez ha decidido cambiar de imagen. Tras mucho meditarlo, la actriz de La que se avecina se ha animado a pasar por el quirófano para hacerse una operación estética que llevaba tiempo pensando: un aumento de nariz.

Este viernes, 23 de octubre, sus más de 800 mil seguidores y seguidoras de Instagram han sido testigos de la primera imagen que ha compartido la celeb con su nueva imagen. Eso sí, no se puede ver el resultado final de esta operación ya que la actriz aparece con gran parte de la cara vendada y algo hinchada.

Debajo de la venda, lo poco que se puede apreciar de su nariz, sí que se ve algo más ancha. La verdadera razón por la que la actriz se ha sometido a esta operación no ha sido por una cuestión de imagen, sino de olfato. Uno de sus seguidores le ha preguntado su olía poco y Gómez ha contestado lo siguiente: “Sí. Llevaba tiempo queriendo oler mejor y al fin me he lanzado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena Gómez (@macarenagomezofficial) el 23 Oct, 2020 a las 12:45 PDT

Además, la actriz está muy contenta con su nuevo perfil, tal y como ha asegurado en los comentarios. “Era ahora o nunca”, ha dicho Maca en una de las respuestas.

Algunos de sus compañeros y compañeras de profesión también han comentado la publicación:

Itziar Castro: “No te lo crees ni tú. ¿Qué rodaje es?”

Elena Ballesteros: “Eres una valiente”

Dafne Fernández: “Ya era hora maja… ya verás cuántos olores nuevos”

Sara Sálamo: 😂

Tendremos que esperar para ver el resultado entero de su nuevo perfil. O quizá tengamos que hacer caso a la actriz Itziar Castro y pensar que se trata de la caracterización de Macarena para un nuevo personaje.