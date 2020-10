‘La isla de las tentaciones 2’: pillan a Sandra y Tom negociando un presunto montaje

Justo, el día después de la emisión del reencuentro de las parejas de La isla de las tentaciones 2, tres meses después del reality, Sálvame ha emitido unos audios que podrían destapar un supuesto montaje.

Se tratan de unas llamadas telefónicas entre Sandra - la soltera con la que se marchó Tom de la mano asegurando que es su nueva novia (tras Melyssa) y ya viven juntos- y un periodista con el que negocia una exclusiva:

La voz de la joven dice: "Te he llamado porque hemos estando dando una vuelta, es algo retorcido pero imagínate unas fotos en una tienda de bebés". Pero el interloctor se niega ha desarrollar esa idea: "No, no, no, tía, eso ya lo haremos en diciembre (...) nos metemos los tres en un jardín que flipas. Eso más adelante cuando la relación esté más estable".

Por lo que la ex tentadora cambia de opinión: "Vale, pues en diciembre eso. Ahora una inmobiliaria", dice en lo que parece referirse a que se conforma con que les hagan unas fotos como si estuvieran buscando casa.

Seguidamente habla de dinero: "Esa que la paguen bien eh, la semana que viene negocias" y añade, "nosotros estamos aquí, no hay problema, luego hablamos de dinero, unos 1.000 euros por cabeza es una buena exclusiva realmente".