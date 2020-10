“La película más feliz jamás hecha” se llama ‘Trolls 2’ y llega hoy a los cines

Trolls 2 promete ser "la película más feliz jamás hecha". DreamWorks sabe cómo venderse en tiempos de pandemia y necesidad de desconexión de la rutina y ha apostado por una aventura musical muy colorida y bienintencionada; una bomba de aire fresco que pretende convertir la cartelera de este fin de semana en un espectáculo multigeneracional lleno de música y buen rollo.

Porque no nos engañemos: Trolls 2: Gira mundial no es solo una película para niños, sino que cualquiera con buen oído y gusto musical se deleitará con los temazos que nos tiene preparados, algunos de los cuales están inspirados en grupos o personajes de la cultura popular que todos conocemos: Scorpions, Ozzy Osbourne, Simon & Garfunkel, etc. ¿Qué te puede hacer más feliz?

La trama de esta nueva cinta de Walt Dohr y David P. Smith sigue las aventuras de dos personajes que ya conocimos en 2016: Poppy y Ramón, a quienes ponen voz la actriz Anna Kendrick (Up In the Air) y el cantante Justin Timberlake (In Time).

ROLLS 2 te hará muy feliz, ¡palabra de Karin Herrero!

La historia presenta esta vez un universo en el que la comunidad de trolls protagonista descubre que está rodeada de tribus iguales a la suya, solo que cada una de ellas tiene una peculiaridad: sus costumbres giran en torno a un estilo musical diferente.

Ya sean las notas rockeras de Crazy Train, la nostalgia country, los ritmos techno o la angelical música clásica, estas comunidades tienen unas raíces y costumbres bien diferentes. Cuando los líderes de la comunidad rock quieren erradicar de la faz de la Tierra el resto de estilos musicales, sus vecinos deberán hacer piña para luchar contra los reyes y reinas del thrash, a uno de los cuales pone voz el propio Ozzy Osbourne.

Otros estrenos de la semana

Además de esta película de animación las carteleras estrenan la nueva cinta de Katie Holmes (Batman Begins) y Josh Lucas (Le Mans '66), El secreto. Atrévete a soñar, un drama romántico sobre una joven viuda con tres hijos que conoce a un misterioso hombre con una filosofía de vida muy peculiar: todo lo que piensas se hace realidad si lo deseas con fuerza.

En el resto de estrenos también encontramos la comedia francesa El club de los divorciados, el interesante drama familiar Regreso a Hope Gap con Annette Bening (American Beauty) y Bill Nighy (La librería).

A las plataforma llegan Borat 2, la esperadísima y brutal secuela de Borat con Sacha Baron Cohen que ya puedes disfritar en Amazon Prime Video, y la película de animación Más allá de la luna, que incluye varios temas musicales compuestos por Aitana.

Y tú... ¿Qué vas a ver este fin de semana?