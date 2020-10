La reflexión de Jorge Javier Vázquez sobre la ‘pibonexia’ por un Whatsapp de Susi Caramelo

De vez en cuando, Jorge Javier Vázquez aprovecha su blog personal en Lecturas para reflexionar sobre esas cosas que se le pasan por la cabeza y no tienen cabida en Sálvame, el programa que conduce casi todas las tardes en Telecinco. Esta semana, el presentador ha escrito sobre la ‘pibonexia’, un concepto inventado por Susi Caramelo.

"Me deja un audio Susi Caramelo invitándome al primer congreso de pibonexia, trastorno que padecemos aquellas personas que nos creemos que estamos más buenas de lo que en realidad estamos", cuenta. La primera reacción de Vázquez, según relata, fue reírse de la ocurrencia de la cómica, que "estaba apurada porque pensaba que podría" haberle cabreado. No se enfada, pero sí piensa sobre ello.

"¿Me pasa a mí? En un principio, pensé que sí y ahora ya, después de meditarlo mucho, creo que no", explica en la revista especializada en asuntos del corazón. "Si tu físico te produce inseguridad y trabajas en televisión de una manera tan continuada como la mía, la relación con el espejo es muy complicada. Yo no sabía que en determinadas épocas estaba tan gordo. O que los pelos que me ponía eran tan ridículos. Pero los años ayudan a reconciliarte con el espejo y a no engañarte".

El tiempo y la experiencia, teniendo en cuenta la conclusión a la que llega, han hecho que Jorge Javier Vázquez le dé la importancia justa al físico. "No, no sufro de pibonexia. Lo mío es una realidad: tengo unos 50 espléndidos. Y esto no hay quien lo pare, Susi Caramelo", señala.