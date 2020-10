El aplaudido posado en ropa interior de Melanie Griffith a sus 63 años

A Melanie Griffith no le paran ni la edad ni las arrugas. Y no es para menos. La ex-esposa de Antonio Banderas y protagonista de Armas de mujer, Doble cuerpo y Algo salvaje ha demostrado con su última foto en ropa interior que 63 años no significan nada si uno no tiene complejos y ama su cuerpo.

Y además de para darnos envidia de lo bien que lleva el más de medio siglo, lo ha hecho por una buena causa: concienciar sobre el cáncer de mama. La actriz había pasado hace un par de años por una intervención quirúrgica tras descubrir que tenía un carcinoma en la piel de la nariz, así que sabe lo que es pasar por el miedo y la incertidumbre del cáncer.

"Me uno a @kitundergarment en la acción de llevar ropa interior rosa en honor al mes de Concienciación del Cáncer de Mama", ha escrito la actriz, que se ha sumado a esta campaña para recaudar fondos para donaciones.

Griffith aparece sentada sobre el borde de una bañera con una toalla enredada en el pelo y con una ropa interior rosa fucsia. Una imagen atrevida que no estamos acostumbrados a ver con tanta frecuencia en actrices veteranas.

Las respuestas no se han hecho esperar: "Reina". "No necesitas llevar eso para un baño, boba". "Hermosa". "Increíblemente sexy". "Luces preciosa". Todo han sido elogios para esta pedazo de actriz a la que la edad no le ha hecho perder su atractivo.