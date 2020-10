Black Eyed Peas anuncia su vídeo con Shakira para Girl like me

Black Eyed Peas tiene nuevo videoclip en marcha. La ceremonia de entrega de los Premios Billboard Latinos no solo sirvió para festejar la música latina en suelo estadounidense sino también para descubrir una nueva pieza del renovado cuarteto: su nuevo vídeo con Shakira está cerca.

Girl like me fue la colaboración que Will.I.Am, Apl.de.ap, Taboo y J Rey Soul, su nueva vocalista incluyeron junto a la colombiana en su más reciente proyecto discográfico: Translation. Y después de un tiempo el tema parece estar a punto de caramelo.

"Para todos los fans de Shakira, el nuevo vídeo ya viene. Ellos nos estaban diciendo una y otra vez que estábamos tomándonos demasiado tiempo con este vídeo así que lo siento. La grandeza requiere un largo tiempo pero os prometemos que saldrá" confesó Taboo ante los micrófonos de la popular revista estadounidense.

Después de probar los ritmos latinos con Rhytm con J Balvin o Mamacita con Ozuna llega la hora de disfrutar de su colaboración junto a Shakira. "Estamos en un viaje para traducir y difundir ritmos innovadores en todo el mundo, y estamos trayendo a nuestra familia para el viaje 🙌" confirmó Will.I.Am cuando anunciaron su dueto con la de Barranquilla.

De momento Black Eyed Peas no quiso desvelar la fecha exactara para el estreno de Girl like me pero todo apunta a que está mucho más cerca de lo que nos pensamos.