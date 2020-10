Christina Aguilera celebra los 18 años de ‘Stripped’ con las fotos más sensuales de su época de ‘chica mala’

“#18AñosDeStripped 🖤 Recuerdos y momentos increíbles, cuando la mierda se volvió real. ¿Cuál es tu recuerdo de Stripped favorito?”. Con estas palabras Christina Aguilera celebraba la mayoría de edad de uno de los álbumes clave en su carrera.

Era el cuarto álbum que lanzaba y el que marcaba un punto de inflexión entre su etapa de niña Disney con un pop blanco y un tanto infantil y la de chica mala que se alejaba de esa infancia naif que comenzaba con una imagen muy cambiada.

El disco incluía canciones como Dirrty, Beautiful, Fighter o Can’t Hold Us Down que hablaban de respeto personal, feminismo o sexo y que llegaban con algunos videoclips que subían la temperatura.

Nuevo rumbo

Christina venía de publicar canciones como Genie in a bottle que la situaban en la escena de niñas buenas que toda madre querría como nuera. Pero, de pronto, participó en Lady marmalade junto a Lil’ Kim, Mya y P!nk, para la banda sonora de Moulin Rouge y su imagen cambiaba radicalmente volviéndose más urbana. Había opiniones encontradas y ella optó por dejar de seguir los consejos de unos y otros y apostar por mostrar la realidad de quién era ella.

Recibió críticas de los que no entendieron un giro tan brusco y alabanzas de los que entendieron que decidiera apostar por algo nuevo. Pero lo cierto es que, echando cuentas, en 2015, el álbum ya había vendido más de 13 millones de ejemplares que avalaban ese nuevo camino.

Canción favorita

De hecho, en esta celebración, Aguilera ha compartido una colección de imágenes de aquel momento que suponen un derroche de sensualidad para elegir nuestro favorito. Demi Lovato ha sido una de las primeras en reaccionar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Aguilera (@xtina) el 22 Oct, 2020 a las 10:02 PDT

“MI ÁLBUM FAVORITO - tantos recuerdos. Este álbum me convirtió en la vocalista que soy hoy. Gracias reina”, comentaba antes de dejar claro que su favorita era Can’t Hold Us Down, la colaboración con Lil’ Kim.

Beatriz Luengo también tenía algo que decir: “🔥🔥🔥🔥🙌 #icon”.