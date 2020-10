Maikel Delacalle: “Me encantaría volver a competir en las batallas de gallos”

El mundo de las batallas de gallos es complejo y cambiante. Y si no que se lo digan a Maikel Delacalle. El tinerfeño comenzó a apasionarse por la música gracias a este deporte mental, que hoy asegura que no le importaría volver a practicar.

Su pasión por la improvisación le ha llevado a trabajar hoy con otros referentes de la escena. De hecho, su último lanzamiento es una colaboración con Ecko, conocido por su paso por El Quinto Escalón de Argentina y las batallas de Red Bull. En LOS40 hemos charlado con él de esta unión, así como también de su pasión por la improvisación y de todo lo que le depara a la música de Maikel Delacalle en 2020.

Pregunta (P): Maikel, enhorabuena por el lanzamiento de Me Fascina. ¿Por qué decidiste trabajar con Ecko en este nuevo tema?

Respuesta (R): Del rollo de Latinoamérica necesitaba a alguien, aparte de Akapellah que también he trabajado con él. Necesitaba que tuviese un pasado freestyler, igual que yo, de rapero, de batallas de gallos y demás. Pensé en Ecko, iba a encajar perfecto. También fue una decisión del productor, Lex, que es de Colombia y trabaja con los Rude Boyz. Él me dijo que le encantaría también que estuviese Ecko. Desde que le enviamos el tema, 24 horas después, nos enviaron el tema con la misma. Durísimo el tema. Me encantó de primeras. Normalmente se cambian cosas de una canción. Aquí él me lo envió y me gustó. Para mí fue la conexión perfecta.

P: Sin duda escuchamos vuestras raíces como freestylers. ¿Alguna vez te has planteado volver?

R: Claro que sí. Me encantaría volver. Últimamente a lo mejor no lo he pensado tanto pero el año pasado estuve de jurado en la Final Internacional que hubo aquí y se me abrieron más los ojos. Se me hizo la boca agua. Sí es verdad que considero que para ir a ese tipo de batallas tienes que ser muy underground y tenerlo muy claro. Sé que si voy mucha gente diría que no soy tan underground como para ir allí, pero quizás ahí yo le quitaría ese molde que hay de que tienes que ser un rapero al 100% para ir a una batalla de gallos. No, yo te digo que hay gente que hace música urbana que también podría ir. No tiene por qué ser un tío tan underground. Así que quizás iría para callar bocas, como diría yo.

P: Dentro de este mundo de las batallas de gallos, ¿hay alguno con el que te gustaría colaborar?

R: La verdad es que a nivel español no conozco a muchos artistas que hayan salido de batallas y tal, pero es verdad que a nivel latino, por ejemplo, Cazzu. Yo quería trabajar con ella. También trabajó en ese tipo de freestyle. Al final trabajé con ella. Me falta a lo mejor Khea, que es muy duro y salió del mismo sitio. Y con Duki habló un montón. Más o menos los que yo tengo pendientes de esa faceta, ya he hablado con ellos para grabar.

Quizás iría a las batallas de gallos para callar bocas.

P: ¿Has escuchado a Nicki Nicole?

R: Claro que sí. Durísima. ¡C*ño! Y Trueno, que no me acordaba. Yo fui jurado de las batallas y Trueno estuvo ahí. Yo siempre votaba por él. Me encanta el chamaquito ese. También podríamos hacer algo. Ahí lo dejo.

P: O sea que ya ha habido un contacto con Trueno para hacer algo. ¿O está la cosa intermitente?

R: Claro, claro. Hemos hablado. Desde el día de la batalla hemos hablado por Instagram.

P: Ahora es la Final Nacional de la Red Bull ¿Lo estás siguiendo? ¿Quién crees que ganará?

R: Sí, lo tengo todo preparado para vero. De momento no me mojo. ¿Sabes qué? Si quieres yo subo un Story diciendo quién creo que va a ganar cuando vea las dos primeras batallas. Hay días en los que unos están mejor que otros. No es como el fútbol, que piensas que el Barça está más o menos en la misma línea. Aquí no. Unos años ganan unos y otros años ganan otros.

P: Estás nominado en LOS40 Music Awards como Artista Revelación. ¿Cómo recibiste esta noticia?

R: Me quedé loco porque al final hago música urbana, venimos del barrio, seguimos siendo las mismas personas y ver que estamos pegando a un nivel tan grande como para estar nominados en LOS40 Music Awards, para mí es algo increíble. Estoy muy agradecido con mi gente de LOS40 y sobre todo con la gente que ha hecho eso posible, que son los que reproducen mi música.

P: Hablando de artistas revelaciones, ¿hay alguno que te haya llamado la atención recientemente?

R: Te voy a decir tres: Jey Blessing, Marconi Impara y Espano. Son muy buenos. Yo vengo con música con ellos. Me gusta apostar por los nuevos talentos pero sí que es verdad que no cualquier talento. Me tiene que gustar a mí para trabajar con ellos.

P: Después de Me Fascina, ¿crees que seguirás publicando canciones con este mismo estilo del freestyle?

R: Normalmente no desvelo pero por ahí van los tiros. Algunos temas seguirán siendo así pero también tengo mucha variedad. Maikel Delacalle es un abanico de cosas. Si vas a mi tema anterior, Dándole, es completamente diferente. Si vas al featuring que hice con Lérica, Perdío, completamente diferente. Yo normalmente no sé ni qué voy a hacer. Hoy estoy haciendo una cosa y mañana estoy haciendo otra.

P: ¿Qué le depara a Maikel Delacalle próximamente?

R: Yo sé que mínimo se viene un tema con un junte muy cabr*n. No puedo decir nombres pero que esperen eso porque el 2020 ha sido mala por una parte pero va a ser buena por otra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maikel Delacalle (@delacallemaikel) el 4 Oct, 2020 a las 2:07 PDT

Dispuesto a seguir inundando nuestras playlists con sus canciones y a unir su voz a la de otros referentes de la escena. Así se presenta Maikel Delacalle en el último tramo del 2020. Y es que si hay algo de lo que estamos seguros es que el tinerfeño es capaz de conseguir todo aquello que se propone, por lo que tampoco descartamos verlo en la lista de participantes de las competiciones de batallas de gallos del 2021. ¿Te gustaría verlo improvisando?