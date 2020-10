LOS4O MUSIC AWARDS 2020: LA MEJOR PLAYLIST DE MÚSICA LATINA CON NUESTROS ARTISTAS NOMINADOS

Quedan tan solo unos días para poder disfrutar de LOS40 Music Awards, el evento musical más esperado del año. Para que la espera no se haga tan larga, hemos preparado unas playlist con nuestros artistas nominados según categorías. Si quieres disfrutar de los temazos y los artistas que más han triunfado este año, sólo tienes que darle al play a nuestra lista. A partir de ahí, seguro que tendrás unas ganas increíbles de bailar, cantar, saltar, reir o lo que quieras, ¡Te encantará!

La categoría latina se divide en los premios de: Mejor artista o grupo latino, Mejor artista o grupo urbano, Mejor artista o grupo revelación, Mejor Canción y Mejor videoclip. En concreto, Karol G, Maluma y Camilo son los que más nominaciones acaparan. Aunque, la que se encuentra en cabeza de estsos artistas es la diva del pop, Karol G, con cuatro nominaciones en total.

Déjate llevar y disfruta con los ritmos de la música más ardiente, en la que podrás bailar y cantar temazos como: Tusa de Karol G, Yo Perreo Sola de Bad Bunny, Hawái de Maluma , Favorito de Camilo o Rojo de J Balvin, canciones que nos han acompañado en este atípico año y han sido la banda sonora de los mejores momentos de este 2020.

Entre los artistas revelación que más nos han sorprendido este año con sus canciones, hemos seleccionado a Rauw Alejandro con su Tatto, Omar Montes, un artista que ha causado furor este año con sus canciones deshinibidas y además, también podremos disfrutar del buen rollo de Nicki Nicole, Jay Wheeler o Camilo.

Maluma, Morat, Anitta, Danna Paola y Sebastian Yatra se postulan como los mejores artistas dentro de la categoría latina y no podía ser para menos, cada uno, con su estilo y su talento, nos han hecho soñar, reír y emocionarnos. Por eso, son claros merecedores de esta nominación.

Igual pensar en el 2020 no nos trae del todo buenos recuerdos, pero a la vez, no podemos negar que, musicalmente, el nivel ha estado muy alto. Y es que, a pesar de todo, el álbum YHLQMDLG de Bad Bunny era capaz de levantar el ánimo a cualquiera, y por esto, el cantante puertorriqueño está seleccionado en la categoría de Mejor Artista, y con él también se encuentran en esta nominación Karol G, Maluma, Ozuna y C. Tangana.

Sin duda mención aparte merecen los videoclips de las canciones más top de este año, por eso, los más impresionantes que hemos seleccionado han sido: Rojo, Tusa, Yo Perreo Sola y TKN de Rosalía y Travis Scott

¿Qué canción has bailado más estos peculiares meses? ¿Qué álbum definiría tu año 2020? ¿Quién es el artista revelación que se quedará para siempre? Esta playlist tiene las respuestas. Recuerda que puedes encontrar esta playlist y mucho más repertorio musical en la APP de LOS40, dentro de la sección 🎵 Música, y vincularla a tu perfil.