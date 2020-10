Little Mix estrena ‘Sweet Melody’, un nuevo avance de su disco: ¡mira el vídeo!

Los seguidores de Little Mix están de enhorabuena. Su girlband favorita ha lanzado un nuevo avance de Confetti, su próximo álbum que verá la luz el 6 de noviembre. Se trata de Sweet Melody, y si has vivido una historia de desamor, quizás te sientas identificado/a.

Con unos sonidos pop y toques del moombahton en su estribillo, Jesy, Leigh-Anne, Perrie y Jade nos hablan de ese chico del que alguien puede enamorarse. Con él, se vive una idílica historia de amor hasta que se le comienza a conocer en realidad. Es infiel, engaña y acaba convirtiéndose en una persona tóxica.

Pero este tema no llega solo, sino acompañado de un videoclip de lo más bailongo. En él, nuestras protagonistas se mueven al ritmo de la canción mientras interpretan el tema a cámara. Fusionan sus movimientos hasta el punto de fusionar sus propios cuerpos.

Después de Break Up Song, Holiday, Not A Pop Song y este sencillo, las británicas están más que listas para lanzar al mercado su nuevo álbum. Aunque no es el único proyecto al que darán a luz próximamente.

Durante los próximos 21 y 22 de noviembre podremos ver a nuestras protagonistas en la gran pantalla a través de la película documental LM5: The Tour Film. Sin duda, una buena nueva para todos aquellos que siguen cada uno de los pasos de estas artistas.

Y tú, ¿te sientes identificado/a con lo que Little Mix nos cuenta en Sweet Melody?