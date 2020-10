Aitana y su cuenta pendiente de ser actriz: “No quiero hacer algo solo por ser ‘Aitana la cantante’”

Aitana se estrena en Netflix. La cantante, una de las máximas nominadas en la próxima edición de LOS40 Music Awards, vuelve a implicarse en una banda sonora después de la gran experiencia que vivió interpretando el tema principal de Aladdín junto Zayn Malik. En esta ocasión, lo hace para la nueva película de animación del gigante del streaming, Más allá de la luna, con la canción Volaré.

"Estas cosas se planean sobre la marcha", dice Aitana en una entrevista para LOS40, que asegura que está centrada en su carrera musical, pero disfruta de estos otros proyectos que no se escapan de su zona de confort. "Soy cantante, pero dentro de mi carrera hay muchas más cosas. Las redes sociales también son una herramienta de trabajo para las marcas que quieren contar conmigo como imagen. También salen este tipo de proyectos. Son cosas que surgen. Estoy enfocacada en mi música y como esto tiene que ver con mi música digo que sí".

La artista se muestra emocionada por formar parte de un proyecto de Netflix, una plataforma de la que guarda un buenísimo recuerdo. "Hace cinco años tuve un viaje de intercambio de 15 días en Estados Unidos. Una noche hicimos una fiesta con todos los amigos y uno de ellos dijo: ‘Vamos a ver Netflix’. Pregunté: '¿Qué es eso?'. El chico, Marc, me escuchó y me dijo: '¿No sabes qué es Netflix?'. Volví y a los meses fue el boom aquí en España. Ahora me hace mucha ilusión que me hayan pedido poner voz a la banda sonora de una de sus películas. Además es la primera vez que lo hacen para la plataforma", dice Aitana.

La anécdota ‘Más allá de la luna’ de Aitana

En Más allá de la luna, la protagonista construye un cohete para demostrar la existencia de la legendaria diosa de la luna. Poniéndonos un poco intensos y reflexionando sobre la cuestión que plantea la película le hemos hemos preguntado a Aitana por eso mismo. Tiene una anécdota, aunque no tiene nada que ver con nuestro satélite.

Videoclip oficial de 'Volaré'

"Seguro que le he preguntado a mi madre alguna vez: 'Mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es la luna?'. Pero no sé por qué se me ha quedado más marcado el momento que le pregunté a mi madre que qué había detrás de la raya del mar", cuenta. "Es algo muy honesto, muy de niños, que cuando estás creciendo puedes creer en todas esas leyendas. De eso va la película, de una leyenda que cuentan en China y me parece muy enriquecedor culturalmente. No conocía esa leyenda, la película la cuenta y es preciosa".

El primer proyecto en común de Aitana y Danna Paola

Aitana es la encargada de interpretar Volaré en España, mientras que Danna Paola lo hace para toda Latinoamérica con Viaje a la luz. Los seguidores de ambas artistas, al escuchar el adelanto de las dos versiones, no dudaron en montar un remix para fantasear con una posible colaboración entre ambas. Y ojo, porque Aitana no lo descarta.

"A Danna la conozco desde hace dos años porque trabajaba con Miguel [Bernardeau] y he coincidido con ella”, afirma la cantante de Corazón sin vida. "Es un persona encantadora, muy trabajadora y con mucho talento. Entonces, si se da la ocasión, claro que sí. Que yo haga la versión española de Más allá de la luna y ella la versión para Latinoamérica, compartir eso, ya me parece muy bonito".

Aitana se plantea dar el salto a la interpretación

Con Más allá de la luna, Aitana, sin salir de lo musical, tiene un nuevo contacto con la ficción. Sin embargo, le queda pendiente su debut como actriz, algo que tiene muy presente: "Es algo que pienso mucho, pero me da miedo no valer para eso. Soy cantante, no actriz. Sin embargo, quiero prepararme para poder serlo o por lo menos hacerlo para ver cómo me siento. No quiero hacer algo solo por ser 'Aitana la cantante'. Puede ser un handicap. Me han llegado ofertas para hacer alguna película y alguna serie y he dicho que no. Tengo que sentir que me vale la pena y que me voy a ver bien".

Si quieres ver la entrevista completa de Aitana…¡dale al play!