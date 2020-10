Los Números 1 de LOS40: Todos los éxitos del 2020 caben en este recopilatorio

La música ha sido nuestra mejor aliada y compañera en este 2020 que difícilmente olvidaremos. Por eso LOS40 hemos querido reunir todos los grandes éxitos nacionales e internacionales en un recopilatorio que será el mejor regalo de las fiestas que están a la vuelta de la esquina.

No te olvides de dejárselo claro a familia, amigos, Santa Claus o los Reyes Magos: desde el viernes 30 de octubre se pondrá a la venta Los Numeros 1 de LOS40 de 2020. Hemos tenido un año repleto de mucha y muy buena música y las mejores canciones que han conseguido conquistar el puesto más alto de nuestro Top quedarán inmortalizadas para la historia en un solo recopilatorio compuesto por dos discos.

Unas canciones aptas para todos los gustos: para los amantes de las baladas, del pop, del reggaetón... ¡Tenemos de todo! Ve prepárandote para saltar, bailar y disfrutar con la mejor música del momento a cargo de los principales artistas que no dejan de sonar en tus auriculares o en tu smartphone.

Voces como las de The Weeknd, Dua Lipa, Pablo Alborán, Harry Styles, Maluma, Lewis Capaldi, J Balvin, Aitana, Lady Gaga, Ariana Grande, Leiva, Karol G, Beret, Ava Max, Rosalía, Doja Cat... y muchos más que han sonado, suenan y seguirán sonando en este 2020.

Canciones como Blinding lights, Physical, Tusa, Watermelon Sugar, Santería, Only human, Dance Monkey, Rain on me, Como si fueras a morir mañana, Memories, Dosis, Rojo y muchas más forman parte de un recopilatorio de 42 hits nacionales e internacionales.

¿Quieres saber cómo suena el disco que mejor resume los hits de la temporada?

LISTADO DE CANCIONES DE LOS NÚMEROS 1 DE LOS40 Los grandes éxitos del 2020 en un recopilatorio único. / LOS40 CD1 The Weeknd - Blinding lights David Otero y Taburete - Una foto en blanco y negro Dua Lipa - Physical Pablo Alborán y Ava Max - Tabú Harry Styles - Watermelon sugar Maluma - Hawài Lewis Capaldi - Before you go Fred de Palma y Ana Mena - Se iluminaba Topic y A7S - Breaking me J Balvin - Rojo Nea - Some say Aitana y David Bisbal - Si tú la quieres Lady Gaga y Ariana Grande - Rain on me Nil Moliner y Dani Fernández - Soldadito de hierro Surf Mesa y Emilee ily - (I love you baby) Leiva - Como si fueras a morir mañana Maroon 5 - Memories Morat - A dónde vamos Justin Bieber y Quavo - Intentions Rauw Alejandro y Camilo - Tattoo (remix) Dvicio, ChocQuibTown y Reik - Dosis CD 2 Karol G y Nicki Minaj - Tusa Tones and I - Dance monkey Rosalía y Ozuna - Yo x ti tú x mí Ava Max - Kings and Queens Jawsh 685 y Jason Derulo - Savage love (Laxed- Siren beat) Beret y Pablo Alborán - Sueño Doja Cat - Say so Camilo - Favorito Jonas Brothers - Only human Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny yTainy - UN DIA (ONE DAY) Aitana y Morat - Más de lo que aposté Aya Nakamura y Maluma - Djadja (remix) SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix) Dani Martín - La mentira Benee feat. Gus Dapperton - Supalonely Reik, J Balvin y Lalo Ebratt - Indeciso Master KG y Nomcebo Zikode - Jerusalema Dani Fernández - Bailemos Don Patricio y Mozart La Para - Pa toda la vida Sinsinati - Índios y vaqueros Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal - Santería

La cuenta atrás para su lanzamiento ya ha comenzado. Este viernes, 30 de octubre ya podrás regalar (o que te regalen) Los Números 1 de LOS40 de 2020.