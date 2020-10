Harry Styles adelanta el videoclip de ‘Golden’, el nuevo tema de su álbum ‘Fine Line’

Harry Styles sigue con la promoción de su segundo álbum de estudio Fine Line. Este proyecto como solista tiene joyas musicales como Watermelon Sugar, Lights Up, Adore You o Falling. Ahora es el momento de brillar para Golden, su nuevo tema. El londinense ha sacado este 26 de octubre un pequeño tráiler anunciando de paso el resultado completo este mismo día.

Las ganas son muchas ya que, hace tres meses, salieron a la luz unas imágenes de Styles grabando el videoclip en las costas italianas de Amalfitana. Y es que parece que el cantante va en búsqueda de la puesta de sol perfecta con sus gafas de sol y camisa desabrochada. "Golden, golden, golden / As I open my eyes / Hold it, focus, hoping / Take me back to the light / I know you were way too bright for me / I'm hopeless, broken / So you wait for me in the sky / Browns my skin just right", dice la letra.

En los 15 segundos del teaser vemos al protagonista corriendo por un túnel. Con esto, ha conseguido revolucionar las redes sociales y dos millones de reproducciones en Youtube. Sus fieles fans han creado el hashtag #GoldenIsComing además de #WeAreGolden y #YoureSoGolden que están acompañados de emojis personalizados de un sol en Twitter creados especialmente para el momento.Pero ¿cuándo llegará exactamente el videoclip? De momento, no se sabe. El tuit más repetido en Twitter son memes de sus seguidoras haciendo la hipótesis de que Harry Styles lo sacase a las 4:00 de la mañana y todos ellos estuviesen muertos de sueño.

GOLDEN.

Sin duda, este nuevo tema Golden será un factor más para que Harry Styles se encuentre entre los nominados de los premios LOS40 Music Awards. Nominado a Mejor artista del año y Mejor Álbum del año, arrasa en la categoría internacional. Puedes enterarte del resto de elegidos aquí.