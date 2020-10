Pedro Capó explica el significado de ‘Munay’ en LOS40 Global Show

Después de cosechar un éxito tremendo con Calma y convertirse en un artista clave en cualquier colaboración, Pedro Capó regresa a la escena musical con un álbum (el cuarto de su carrera) muy personal que tiene la clara intención de cantarle al amor. De Munay, ese nuevo trabajo discográfico, el buen hacer de Calma y el futuro de su carrera habla el artista puertorriqueño con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El significado de Munay

"Munay significa amor absoluto, amor al prójimo y amor incondicional en quechua, un lenguaje indígena de los Andes. Hace 20 años que estoy trabajando en la medicina de la ayahuasca en una búsqueda espiritual para mi sanación personal. Periódicamente me quedo en un campamento en el Amazonas que se llama Munay y pensé que sería bonito hacer un disco conceptual bajo el amor desde diferentes capacidades. No solamente el romántico, que también, sino el amor desde el presente, el amor desde el perdón, el amor a las cosas sencillas de la vida, el amor obsesivo sexual…el amor en todo su esplendor”.

Videoclip de 'La sábada y los pies', tercer single de 'Munay'

El éxito de 'Calma'

"Lo que más trajo esa canción fue paz, gratitud y una confianza en mi mismo que me invita a hablar desde un sitio muy honesto. Uno siempre quiere trabajar desde donde puso el listón, pero intento que no me intimide eso ni perseguirlo. Calma nació sin perseguir nada. Nació de la honestidad y el disfrute y esa es quizás la clave. Estoy muy agradecido a Calma porque además me trajo el sonido que es ahora Munay. Todas las canciones del disco son de esa época. De hecho, Calma siempre fue parte de Munay, lo que pasa es que se nos fue de las manos y tuvimos que atrasar fechas".

Pedró Capó y las colaboraciones

"No he estado en ninguna colaboración que no disfrute. Siempre entro si hay una química bonita o una admiración hacia el artista. Tengo muy presente Tutu. Camilo es un artista increíble. Además estamos vibrando con las nominaciones que nos han llegado de los Latin Grammy gracias a esa canción. Munay no tiene colaboraciones, pero no cierro la puerta a que haya remixes y colaboraciones en un futuro".

