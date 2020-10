Instagram modificará su política sobre desnudos para diferenciar entre arte y pornografía

El desnudo es definido en sí mismo como un género artístico, pues se considera que no es más que la representación del cuerpo humano sin ropa y en todo su esplendor.

A lo largo de la historia muchos han sido los artistas que han hecho del desnudo una de sus mejores obras: Diego de Velázquez con La Venus del Espejo, Botticelli con El Nacimiento de Venus o Goya con La Maja Desnuda, entre muchos otros.

Esto, traducido al Siglo XXI ha derivado en que muchas artistas, modelos, actrices... hayan querido publicar desnudos en Instagram sin la menor intención de crear controversia, simplemente para mostrar una imagen que ellas consideran el arte de su cuerpo.

Una de estas personas fue la modelo negra de talla grande, Nyome Nicholas- Williams quien, en agosto, lanzó una campaña en Instagram, #IwantToSeeNyomese, en contra de la censura de algunos desnudos. La red social prohibió imágenes de la modelo donde aparecía ella semidesnuda, pero, sin embargo, en Instagram seguían apareciendo imágenes similares a las suyas sólo que de mujeres delgadas y blancas, según recoge el medio de comunicación, The Guardian.

Esta iniciativa alcanzó tal revuelo que Facebook ha tenido que revisar las políticas sobre desnudos en Instagram para conseguir aclarar la diferencia entre lo que es considerado pornografía y lo que simplemente se debería tratar como una celebración del cuerpo humano.

La modelo curvy ha celebrado en una publicación de Instagram que gracias a #IwantToSeeNyomese se haya cambiado la política de Instagram, la cual se hará efectiva el 28 de octubre. En su publicación aparece en una foto con Gina Martín y Alex Cameron, las otras dos guerreras de la iniciativa y en el subtítulo se puede leer: "WE FUCKING DID IT!"

La diferencia entre pornografía y una muestra del cuerpo humano podría recaer en que, por ejemplo, agarrar el pecho desnudo sería considerado pornografía y sostenerlo simplemente, sería una celebración del cuerpo humano, tal y como recoge Europa Press.

Nyome recalca que las imágenes de desnudos están prohibidas para proteger a los usuarios menores de edad, pero la nueva política, según opina la modelo, "debería permitir diferenciar mejor la autoexpresión y el arte, del contenido pornográfico".

Además, Nyome enfatiza el hecho de que los desnudos que se han permitido hasta ahora en Instagram sean de personas blancas y delgadas. "Todavía existe un gran desequilibrio racial en el algoritmo por el que los cuerpos blancos son promocionados y no tienen que preocuparse de que censuren sus publicaciones. Pero los cuerpos negros todavía tienen que justificar su presencia en la plataforma", ha subrayado Nicholas-Williams en su publicación.

El hashtag, #IwantToSeeNyomese recoge más de mil publicaciones en Instagram y es que su campaña contó con un gran número de apoyos, entre ellos, la fotógrafa Alexandra Cameron, a quien Instagram incluso llegó a advertirle del cierre de su cuenta.

Aquí en España, hace unos meses, la actriz Elena Rivera también fue víctima de la política de censura de Instagram. Rivera celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora subiendo una fotografía a la red social en la que aparece desnuda y cubriéndose el pezón con un dedo. Instagram, al no permitir desnudos explícitos, decidió eliminar la fotografía.

Ante esto, la actriz de Cuéntame cómo pasó, acudió a Twitter para denunciar lo ocurrido con esta pregunta: "Que dice @instagram que esta foto vulnera sus normas. Si fuera la de un chico..., ¿también las vulneraría?"