La durísima confesión de Olivia Newton-John sobre su cáncer: “Para mí ha sido un regalo”

"Creo que es muy importante mantener un mensaje de positividad en tu cabeza. Ya sabes: si estás pasando por un momento difícil la música, por ejemplo, siempre es una buena cura".

Son las palabras de Olivia Newton-John, la coprotagonista de Grease, durante una entrevista con The Guardian. La actriz tiene cáncer de mama por tercera vez, pero eso no le quita una sonrisa de la boca. Repite una y otra vez el mantra "estoy sana, soy fuerte", y a sus 72 años parece imparable.

A pesar de todo, el camino no ha sido fácil. En 2017, cuando le volvieron a detectar un tumor, la actriz no se derrumbó, pero en 2018 la enfermedad se extendió por su cuerpo y le fracturó parte de la espina dorsal. Tuvo que aprender a caminar de nuevo. Según explica en la entrevista, ella estaba muy débil. "Tenía un andador, un bastón y muletas. Pero ahora ya puedo caminar de nuevo".

Olivia Newton-John durante un evento celebrado el 16 de febrero de 2020 en Sídney, Australia / Getty Images / Cole Bennetts

Lo que más sorprende es que esta superestrella de Hollywood, uno de los rostros más conocidos del cine musical de los setenta gracias a Grease, es que no le tiene miedo a la muerte. De hecho, se lo toma todo con tan buena actitud que muy pocos se imaginarían por lo que ha pasado.

"Tres veces afortunada, ¿verdad? Yo lo veo así. Creo que cada día es una bendición. Nunca sabes cuándo se acabará tu tiempo; tenemos un tiempo finito en este mundo, y debemos estar agradecidos por ello".

Finalmente, la actriz revela que padecer cáncer de mama ha sido lo mejor que le ha podido pasar, porque eso le ha ayudado a construirse a sí misma y fortalecerse frente al mundo. "No sé qué sería de mí sin ello. Yo lo veo como mi viaje vital. Me ha dado un objetivo y una intención y me ha enseñado a ser compasiva. Ha sido un regalo. No se lo deseo a nadie más, pero para mí ha sido un elemento muy importante".