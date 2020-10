Emilio Aragón vuelve a ser (21 años después) el Dr. Martín de ‘Médico de familia’

Salvados es ese programa que convirtió a Jordi Évole en uno de los periodistas de investigación más populares de nuestro país. Ahora, al frente del programa está Gonzo que sigue apostando por la actualidad y que está a punto de estrenar la decimocuarta temporada.

Y como formato de actualidad que es, no podía eludir el tema de la pandemia y más ahora que la segunda ola de contagios está dando tantos quebraderos de cabeza y tiene a todo el mundo temeroso de lo que está por venir.

“He estado viendo mucha tele todos estos meses y todos los programas tienen un médico y por eso he pensado en usted, porque Salvados tiene que tener al mejor médico de España”, comentaba en la promo de esta nueva temporada.

En seguida sale en plano Emilio Aragón que mira estupefacto al presentador. Se cuestiona si está siendo víctima de una broma y no puede creer que Gonzo no entienda que el Dr. Martín al que hace referencia no fuera más que un personaje, el de Médico de familia.

Vuelve el Dr. Martín

Finalmente, el actor se pone la bata blanca y nos devuelve la imagen del Dr. al que dio vida hace 21 años. “Parece que no he engordado tanto”, asegura mientras recuerda a uno de sus personajes más populares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salvados (@salvadostv) el 25 Oct, 2020 a las 1:35 PDT

Ahora que los sanitarios han cobrado tanto protagonismo por el papel que han desempeñado en esta crisis sanitario son muchos los que han recordado las series más míticas de este género y si Hospital Central ha vuelto a la televisión, Médico de familia ha devuelto la nostalgia a más de uno.

Estamos convencidos de que Salvados volverá a contar con los expertos en los temas que decida tratar, aunque dudamos mucho que Emilio Aragón tenga mucho que aportar a esta crisis, aparte de su opinión como ciudadano que la está sufriendo, como el resto.