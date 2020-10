Cristina Pedroche dará las Campanadas, pero tiene dudas: “No quiero que nadie se ofenda”

Estas Navidades serán muy diferentes por razones obvias. Sin embargo, las cadenas intentarán no perder los grandes clásicos de su programación para mantener la normalidad en televisión. Antena 3, sin ir más lejos, tiene un evento clave que volverá para la última noche del año: las Campanadas presentadas por Cristina Pedroche.

La colaboradora de Zapeando repetirá por séptimo año consecutivo. Volverá a vestirse para la ocasión y dará las uvas delante de todos los españoles que sintonicen Antena 3 en Nochevieja. Sin embargo, Pedroche tiene dudas. No está del todo convencida, y así lo ha contado en Instagram.

"Quiero contar cómo me siento. No sé si es porque se acerca mi cumpleaños y me pongo más sensible de lo normal o porque todo estamos viviendo un año complicado, pero se acerca Campanadas y me entran los nervios. Los nervios de siempre, pero este año además son nervios de inseguridad, miedos…me siento rarísima", ha explicado.

Y añade: "Por un lado es un sueño y me parece lo más dar las Campanadas, pero por otro lado tengo dudas. Dudas porque hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas. Pondría ponerme un vestido más sobrio, pero si elijo un vestido más sobrio dejo de ser yo. Sin embargo, tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente celebrar la vida, seguir adelante".

"No sé, tengo muchas dudas. También pienso que si hay gente viéndome esa noche, criticándome o no, ya habré conseguido que la gente piense en otra cosa. Pero también es duro para mí", termina.