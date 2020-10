Antonio Orozco da una valiosa lección sobre la ansiedad y el amor propio en ‘El Hormiguero’

Antonio Orozco ha entrado a El Hormiguero subido en un descapotable, como buen miembro del club platino que ya es. Notablemente orgulloso de su nuevo título, ha confesado que la última vez que fue al plató junto a Pablo López y Alejandro Sanz el pasado mes de septiembre le llovieron las bromas por no tener aún ese privilegio.

Ahora, el cantante se ha sentado al lade de Pablo Motos aprovechando el inminente lanzamiento de su nuevo disco Aviónica. Hablando de su trayectoria -paralela a sus visitas al programa- el presentador le ha querido lanzar un piropo abriendo todo un tema de conversación.

Motos no dudó en elogiar el increíble cambio físico de Orozco en los últimos años, a lo que el intérprete de Pedacitos de ti no dudó en contar 'su secreto' para haberlo conseguido. Hablando de los profesionales que le han ayudado a materializar ese cambio, comentaba: "Me han enseñado a racionalizar las cosas y sobre todo, a controlar mis estados de ansiedad".

Gracias a "buenos consejos y buenos profesionales", el cantante ha hablado de cómo gracias a querer cambiar ha conseguido cambiar hacia lo que quería. De igual forma, le presentaba al valenciano su alegato final.

"Eso no quiere decir nada, porque hay mucha gente que puede sentirse igual de bien de la forma que esté", como toda una declaración acerca del movimiento "body positive".

Su receta secreta

De igual modo, el cantante no ha dudado en compartir con el público una receta de lo más inusual: Fresas con un chorrito de limón. Así, según el catalán, "están más dulces". Eso sí, tiene que ser con la cantidad justa del cítrico.