Nunca pensamos ver a Emily Ratajkowski con tripa, pero ha ocurrido

Emily Ratajkowski es una de esas modelos internacionales a la que estamos acostumbrados a ver en las portadas de las revistas de moda luciendo cuerpo escultural. Una cintura de avispa que ha mostrado en más de una ocasión, sobre todo, para mostrar los bañadores y bikinis de su propia marca de trajes de baño.

En más de una ocasión la hemos visto completamente desnuda y hemos admirado su cuerpo perfecto. Desde luego, no se nos había pasado por la cabeza que esa cintura pudiera desaparecer algún día. Pero claro, es humana y es mujer y, como muchas otras, ha optado por disfrutar de la maternidad.

A través de Vogue ha desvelado que está embarazada y, vista la barriga que luce, ya está de unos cuantos meses. “¿Quién será esta persona? ¿En qué tipo de persona nos convertiremos cuando seamos padres? ¿Cómo cambiarán nuestras vidas y quiénes seremos?”, se pregunta. Y es que en la revista hace una reflexión sobre esta nueva etapa en su vida.

Ensayo y vídeo

Parece que la modelo ha planeado muy bien cómo lanzar la noticia de su embarazo. “Lee mi ensayo sobre embarazo y género en @voguemagazine gracias por todos los buenos deseos. Apreciaré este video mientras viva”, escribía junto a un vídeo en el que podemos ver la evolución de su embarazo, desnudo incluido.

Un vídeo que ha dirigido Lena Dunham: “Gracias a mi brillante y muy generosa amiga @lenadunham por su visión y compromiso para dirigir esto. Estoy muy agradecida. ¡Y gracias a mi otro maravilloso amigo @eccopn por su música y a @dschneids por su edición! Todos hicieron de esto lo más especial. Escrito y filmado por mí. Rodado en casa”.

El embarazo llega dos meses después de que Ratajkowski se casara por sorpresa con el actor y productor Sebastian Bear-McClard. Una boda poco usual en el que la modelo optó por un diseño low-cost de Zara. Ahora, la pareja da un paso más en su relación y no han faltado las felicitaciones.

Gigi Hadid: AAYYYYY☺️☺️ No puedo esperar.

Vera Wang: Hermosa ❤️ 😍

Chiara Ferragni: Felicidades querida ❤️ Otra nueva mamá 🙏🏻

Paris Hilton: ¡Muy feliz por ti!

Ashley Graham: ¡Estoy enamorada de este video! ¡¡Muy feliz por ti!!

Bruna Marquezine: Felicidades!!! 💛

Hung Vanngo: Omg! Felicidades!!!!!❤️❤️

Lena Dunham: ❤️♥️❤️♥️❤️ Te quiero

Zac Posen: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Joan Smalls: 😍😍😍 Muy feliz por ti amor

Amber Valleta: Felicidades!!!! ❤️❤️❤️❤️

Kaia Gerber: Felicidades mamá 😇

Cuestión de igualdad

En la portada de Vogue podemos leer cómo Emily Ratajkowski confiesa que no quiere desvelar el género de su bebé, el porqué, podemos leerlo en el interior. Y es que la modelo está embarcada en su propia lucha feminista. De hecho, está metida de lleno en el proyecto de My body, un libro que ahondará en las reivindicaciones para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Eso sí, no verá la luz hasta 2022.

Por aquel entonces ya habremos conocido a su bebé, sea niño o niña.