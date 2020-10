¿Quién es Àngele? También conocida como @angele_vl en Instagram que es, al fin y al cabo, donde nació su carrera musical. Con tan solo tres años en la industria musical la belga se ha ganado un hueco en el panorama de habla francesa. Un éxito nacional en Francia y en Bélgica que está empezando a dar un enorme salto a nivel internacional. ¿Cómo? Siendo el nuevo fichaje de Dua Lipa para su tema FEVER. Anunciaban la fecha de salida este viernes 30 con unas fotografías juntas.

Esta chica de 24 años lleva el arte en su genética. El padre, Marka, es cantante, la madre Laurence Bibot es actriz y su hermano, con el que tiene un tema llamado Tout Oublier, es Roméo Elvis y rapea. Tiene una potente personalidad que deja ver en su música y estilo. En un principio se caracterizaba por su humor y covers en redes sociales. Especialmente la versión de Bruxelles de Dick Annegran que se hizo viral y, siguiendo ese camino, actualmente cuenta con 2.8 millones de seguidores en Instagram.

Estilo y proyectos

¿Quién es Angèle? La reina belga del pop que une humor y revolución

En su estilo predomina el pop mezclado con elementos electrónicos y rap según la ocasión. Además de variar entre inglés y francés en sus canciones. Su álbum debut fue Brol en el que encontramos canciones como Jalousie, La loi de Murphy, Nombreux o Balance ton quoi. En esta última se unía al movimiento #MeToo con una letra feminista, sugerente y divertida: “For a pretty girl you’re not so stupid, for a stupid girl you’re not so ugly, your parent and brother helped, oh you are talking about me, what’s your problem, I wrote a beautiful poem just for you, Let me sing to you, Go f*ck yourself”.

Sus videoclips siguen esta línea de humor que es, su “arma” favorita. “El lado educado y tranquilo es algo contra lo que no puedo luchar porque nací así”, contaba en una entrevista a Radio Nacional de Francia. Y seguía explicando su estilo: “Después de haber escuchado la violencia en ciertas canciones decidí que no iba a caer en la misma trampa y que iba a transmitir ese mensaje sin usar esas palabras”.

Un año más tarde sacaba Brol la suite, una reedición de su primer disco que contiene siete temas inéditos: Perdus, Oui ou non, Insomnies, Tu me regardes, J’ entends, Que du love y Ta reine. Después de 10 meses de silencio musical vuelve con el notición que mencionábamos al principio: una colaboración llamada FEVER con la reina del pop Dua Lipa.

Reconocimiento

Fue la artista más escuchada de habla francesa en 2019 y cuenta con tres premios Victoires de la Musique por Álbum revelación del año (Brol), Vídeo del año por su single Tout oublier y Mejor concierto del año. Dos premios en los NRJ Music Awards por Tout Oublier y Artista femenina del año. Millones de reproducciones en plataformas digitales y un futuro por delante que pinta muy prometedor.