Mariah: “Estoy preparando una nueva canción, ‘En mi cama’, en colaboración con Nathanael Cano y Ovi”

Las canciones de esta cantante estadounidense incluyen letras como: "Pero yo te quiero en mi cama de nuevo...sucio y lento" o "Bitch, fuera, que llegó Mariah". No obstante, Mariah asegura que es una persona tímida aunque sus uñas kilométricas y sus bailes atrevidos no digan lo mismo.

Con 21 años, ella ya es una de las grandes divas del panorama musical y es considerada una de las artistas femeninas más importantes e influyentes del género urbano. Su carrera atesora cifras como 57 millones de reproducciones, más de 4,6 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1 millón de seguidores en Instagram.

Después de haber tocado el cielo con éxitos como Perreito, No quiero novio o Taxi, hace unos meses lanzó su primer EP, Normal que acumuló más de 500 millones de reproducciones combinadas. Ahora, Mariah y Lele Pons han unido fuerzas en Sucio y Lento, una canción atrevida y sensual que ha hecho que las dos artistas se hayan convertido en dos de los rostros de música urbana del momento.

Mariah: “Estoy preparando una nueva canción, ‘En mi cama’, en colaboración con Nathanael Cano y Obi”

N: ¿Qué tal Mariah?

M: Muy bien. Ahora mismo estoy muy feliz y muy agradecida por todo lo que he logrado y por todo lo nuevo que llegará.

N: Acabas de lanzar Sucio y Lento con Lele Pons, ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

M: Ha sido súper súper divertido. Ella es muy alegre, me encanta vacilar con ella. Además, Lele es súper buena en todo lo que hace, es una estrella, sabe lo que quiere y no para hasta conseguirlo. Ella no duerme, es como yo, no quiero ni dormir cuando tengo entre manos un proyecto que me gusta.

N: ¿Qué mensaje quieres dar con Sucio y Lento?

M: Sé real, sé honesto. Con esta canción yo me dirijo al público y les digo: Mira vamos a hacerlo, directo, sin cuentos, deja todo esto y lánzate.

N: El mundo del trap y reguetón se asocia con los hombres pero últimamente las mujeres vienen pisando fuerte, ¿Cómo te sientes formando parte de este género urbano?

M: Me siento como una de las elegidas. Sé que hay pocas mujeres que estén en mi posición y a muchas de las mujeres de este género no se les conoce, o no se sabe su nombre, por eso yo me siento súper especial.

N: Se miran con lupa letras de reggaeton que son consideradas machistas, ¿Crees que es un estilo de música machista?

M: Es difícil definirlo. Algunas letras sí son machistas y otras solo es la costumbre. Así es este mundo, el mundo de la música está dominado por los hombres y no sé por qué. Somos las mujeres las que ponen a los tipos y a las tipas a bailar. Al final del día, te das cuenta que en la música todo es una competición, es triste verlo así pero es la realidad. Nunca sabes si te vas a encontrar con alguien bueno o malo, por eso tienes que estar alerta.

N: ¿Te consideras feminista?

M: Sí, por supuesto. Sin dudarlo.

N: ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que quieren adentrarse en el mundo del trap?

M: Mami no tengas miedo, el mundo es tuyo y tú misma puedes conseguir el mundo entero. Sólo tienes que trabajar y no importa que seas mujer, eso te hace más fuerte y aprovéchalo al máximo porque girls run the world.

N: ¿Quiénes son tus referentes en la música?

M: Muchas cantantes de R & B, Mariah Carey, Chris Brown, Justin Bieber... Y muchas otras mujeres que de verdad cantan, no sólamente traperos.

N: ¿Qué te causa miedo a la hora de estrenar una canción?

M: Lo que más miedo me daba eran los shows porque, en verdad, yo soy súper tímida, la gente que no me conoce, tal vez, piensa que no pero sí lo soy, sobre todo cuando tengo que bailar o cantar delante de mucha gente. Me pongo muy nerviosa y tengo que tomar un par de shots para soltarme porque sino me vuelvo loca.

N: ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de emprender esta etapa como cantante?

M: Que no importe lo que está pasando a tu alrededor o que algo malo te pase, tienes que seguir trabajando y dándole siempre.

N: Perreito fue un sencillo que hablaba de los padres del reggaeton antiguo de hace unos años. ¿Qué han enseñado nombres como Daddy Yanquee, Don Omar, Wisin y Yandel o Tego Calderon a la nueva generación de artistas urbanos?

M: Todos ellos nos han enseñado cómo se hace música real. Ahora hay muchos reguetoneros que son imitadores, se han convertido en clones de los antiguos porque repiten las mismas canciones del pasado y los mismos patrones, no son originales. Arcángel, Wisin & Yandel, Don Omar, Tego Calderon... Todos ellos lo petaron mucho porque fueron originales en todo: en la melodía, los ritmos, la letra... Todo era novedoso y por eso ahora muchos les imitan.

N: De esos grandes nombres, ¿hay alguno en especial con el que te gustaría colaborar?

M: Me encantaría trabajar con Daddy Yankee, siempre lo digo y siempre lo seguiré diciendo hasta el día que decida llamarme.

N: ¿Qué nos espera de Mariah Angelique en los meses que vienen?

M: En breve voy a sacar mi primer álbum, estoy centrada en él. Y aunque ahora acabo de sacar un EP y ya salió Sucio y Lento que lo está rompiendo. Aun me quedan por lanzar nuevas canciones. Además, voy a grabar un vídeo este fin de semana, así que muy pronto tendréis otro clip nuevo mío por ahí.

N: ¿Y algo más que nos puedas adelantar?

M: Estoy preparando una canción en colaboración con Nathanael Cano y Ovi, se llama En mi cama, y espero que pronto la podáis ver.

N: ¿Alguna otra colaboración que tengas entre manos?

M: Sí, tengo una pero no lo puedo decir todavía. Espero que pronto podáis verla.

N: Además de Anuel AA, has trabajado con cantantes como Guaynaa, Myke Towers... Para ti, ¿qué es lo que define a la nueva ola de artistas urbanos?

M: Ellos traen sonidos totalmente nuevos, todos los artistas tienen algo distinto y me encanta colaborar con ellos porque todos tenemos una química diferente y así podemos aprender unos de otros, crecer como artistas y expandir las audiencias.

N: Bueno Mariah, ¿tienes previsto venir a España pronto?

M: Por supuesto, espero poder hacer un tour pronto. Tengo que ir a España, conocer a todos mis fans y cantar y bailar con ellos.