40 cosas sobre Mariah, por Mariah

1. Nombre completo: Mariah Angelique Pérez

2. Año y ciudad de nacimiento: 1999, Miami

3. Un mote o nombre familiar: La tóxica

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música? Desde que nací

5. ¿Estilo de música favorito? R&B

6. Un género musical que nunca tocarías: Rock

7, Si mañana se acabara todo esto que le rodea, ¿qué harías hoy? Comer, comer mucho y beber, ponerme bien loca

8. ¿Una cosa que cambiarías del mundo desde ya? El racismo

9. ¿Qué música escuchabas de pequeña? Reggaeton

10. Una canción que te hubiese gustado cantar de otro artista: Cómo se siente de Jhay Cortez

11. Una manía que tengas: Olvidar las cosas

12. Lo que más odies del mundo: No odio nada en verdad, no soy hater

13. Comida favorita: Pizza

14. Si no fueses cantante, serías: Actriz

15. Lo que más te gusta de la fama: El dinero

16. Lo que menos: La envidia

17. Red social favorita: Twitter

18. La red social que más pereza te da: Tiktok, no es que no me guste pero no soy el tipo de persona que grabe muchos Tik Toks.

19. Tu personalidad: Honesta y real

20. Una canción que ahora mismo no te sacas de la cabeza: En mi cama, mi nueva canción que no ha salido todavía en colaboración con Nathanael Cano y Ovi

21. ¿Tienes mucha vergüenza? Sí, a veces, pero depende de con quién y cuándo.

22. Lo más bonito que te puede decir alguien: Que aprecia mi amistad

23. Una frase que te repites mucho: ¡Uuuy!

24.Qué es lo que mejor haces: El arte

25. Y lo peor: El amor

26. La última vez que fuiste de fiesta: Hace un par de días

27.Si tienes un plan que no te apetece, ¿pones una excusa o lo haces? Siempre lo hago, siempre hago lo que digo

28.Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Que me gustan las oreo con leche

29. ¿Personaje de dibujos animados favorito? Bob Esponja

30. ¿Una película o varias que te definan? Mathilda, Los Goonies y El Cantante

31. Lo que más echas de menos ahora mismo: Mi sobrino pequeño

32. Algo de lo que te arrepientas: Nunca me arrepiento

33. Un placer oculto: No lo puedo decir por aquí

34. Un sitio donde desconectar: Mi cama

35. Tu canción favorita ahora mismo: Sucio y Lento

36. La que menos te gusta: De todas encuentro algo que me gusta

37. Lo primero que haces al levantarte: Chequear el teléfono

38.El último libro que leíste: How we gain the power

39. El último concierto al que has acudido: Al de Justin Bieber cuando tenía once años

40. Si ahora te encontrarás con la Maria de hace 10 años, ¿Qué le dirías? Cógelo suave, tu tiempo viene por ahí, no te desesperes. No salgas mucho y no tengas novio.