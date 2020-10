Se cumplen 20 años de ‘Whoa, Nelly’, el disco que lanzó a la fama a Nelly Furtado

'Hace 20 años' son muchos años y es que, Nelly Furtado saltaba al panorama musical en el año 2000. Un 24 de octubre lanzaba Whoa, Nelly, el álbum con el que debutó la canadiense que no se podría ni imaginar a dónde la llevaría. Seis millones de copias en solo un verano según la revista Maclean’s predeciría su futuro. La canción I’m Like a Bird le haría ganar un Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Femenina, marcando un antes y un después en su carrera profesional. La mayoría del álbum fue una producción de la mano de Brian West y Gerald Eaton.

“Solo contaba con una guitarra y era una canción básido, de estilo folk”, cuenta Eaton a MTV News. “Era demasiado ‘feliz’ para este álbum ‘cool’ y fresco que estábamos haciendo. No fue hasta la producción cuando nos dimos cuenta de que teníamos algo especial”, termina relatando la historia.

Después de este álbum el cual hoy celebramos su aniversario vinieron muchos más cargados de éxitos. Folklore en 2003, Loose en 2006 junto a Timbaland, en 2009 lanzó su primer álbum en español llamado Mi Plan del que todavía recordamos Manos al Aire: “Y yo / No tengo armas para enfrentarte / Pongo mis manos, manos al aire / Solo me importa amarte / En cuerpo y alma como era ayer”. Cómo olvidar sus colaboraciones con La Mala y Julieta Venegas. Luego siguió con The Spirit Indestructible en 2012 y The Ride en 2017.

Su época de Loose fue la más exitosa e internacional. Say It Right, una de las canciones del disco se convirtió en un clásico gracias a su gira por Europa. Acumula en este tiempo 529 millones de reproducciones en Youtube.

Después de esta larga trayectoria, Furtado mantiene una vida privada y rara es la vez que comparte algo en redes sociales. Hace ya cuatro años que se retiró de la profesión dejando como último proyecto una edición de remixes de Whoa, Nelly además de temas que no salieron a la luz en años anteriores.