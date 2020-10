Rulo y Andrés Suárez en una misma canción, 'The end'

Hace casi un año que Rulo nos enamoró con su tema The End, de su álbum, Basado en hechos reales. Una canción inundada por secretos, confesiones, donde hay amor, desamor, lágrimas, desgarros y mucha nostalgia de un tiempo pasado.

Su letra incluye versos tan profundos como: "sin lágrimas cortavenas, sin un habitual ¿por qué?, lo mismo que en esas canciones que te gustan porque nunca acaban bien, sin un te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien".

Unas estrofas que bucean hasta nuestros sentimientos más profundos y nos hacen sentirnos tan identificados que no podemos dejar de escucharlas. Bien, pues el ex cantante de La Fuga compartirá su The end con el músico gallego, Andrés Suárez en una colaboración que se estrenará el 28 de octubre.

Así lo ha confirmado Rulo a través de su cuenta de Instagram donde compartía un adelanto de la canción y escribía: "Sin lágrimas cortavenas, sin un habitual ¿por qué?... El próximo miércoles 28 de octubre por fin podréis escuchar The end junto a mi amigo @andressuarezoficial. VAmooos!!!"

Estamos deseando poder escuchar en bucle el tema completo pero de momento, por el adelanto que hemos podido escuchar, la complicidad entre los dos artistas sobresale de las pantallas y sus voces casan a la perfección, de hecho, The end parece mucho más dulce y profunda. ¡Se avecina temazo!