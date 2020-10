Robbie Williams, Michael Jackson, George Michael, Rihanna… Grandes estrellas que fueron Nº1 esta semana

¿Preparado para viajar en el tiempo? Llegó el momento de echar la vista atrás y recordar éxitos que fueron número uno de la lista de LOS40 una semana como esta. La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola nos ha deparado esta vez hits muy grandes a cargo de artistas de mucho prestigio. No hay más que retroceder un año para encontrar a Billy Ray Cyrus, que conseguía en 2019 su segundo número uno en la lista con Old town road, su dúo con el rapero Lil Nas X. El papá de Miley había llegado a lo más alto por primera vez en 1992 con Achy breaky heart.

En 2015, el productor español Juan Magán accedía a la primera plaza por estas fechas con Vuelve, tema en el que colaboraban Paulina Rubio y DCS. Y hace diez años, el chico malo del hip hop y la chica mala del R&B (Eminem y Rihanna) unían fuerzas y facturaban el imponente Love the way you lie, con el que consiguieron la medalla de oro esta semana.

¿Alguien no se puso romanticón en 2005 con You’re beautiful, el single que dio a conocer a James Blunt? El exmilitar británico se reconvirtió en estrella del pop con esta canción con la que llegó al número uno en todas las listas del mundo, incluida la nuestra. Todo lo que de agradable tenía aquel tema lo tenía de grimoso el vídeo de Rock DJ, en el que Robbie Williams se iba quitando la ropa hasta arrancarse la piel a tiras. Fue número uno en 2000.

En los años noventa, dos nombres ilustres, ambos tristemente desaparecidos, dejaron espléndidas canciones para la posteridad. Uno es Michael Jackson, que lideró la lista en 1995 con You’re not alone; el otro, George Michael, que hizo lo propio en 1990 con Praying for time. Como sabemos que te hemos tocado la fibra nostálgica, hemos reunido los clips de estas canciones en el vídeo de la parte superior para tu disfute.