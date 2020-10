Melyssa Pinto (La isla de las tentaciones 2) cambia de look: “Es la nueva Karol G”

A veces, cuando una persona pone fin a una relación tormentosa busca cambios. Melyssa Pinto, la gran estrella de La isla de las tentaciones 2, está ahora en un momento feliz de su vida después de quitarse de encima a Tom Brusse e iniciar una nueva relación con un chico portugués que la trata como una reina. Y para celebrar esta nueva etapa que comienza para ella ha decidido sorprender a todos con un nuevo look.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha colgado en su cuenta oficial de Instagram una historia que ha sorprendido a todos sus followers (ya suma casi un millón). "¿Qué os parece mi cambio de look a lo Sailor Moon? Por favor, mi amiga me quiere…", dice Melyssa, mostrando su nuevo color de pelo. Detrás de ella aparece Fiama, concursante de la primera edición del reality, encantada con el rubio platino de su amiga: "Te queda muy bien", y añade ella en otra historia: "Es la nueva Karol G".

El nuevo y pasajero look de Melyssa / Instagram

Os guste o no el nuevo look de Melyssa tenemos que deciros que por sus últimas actualizaciones en Instagram su pelo ha vuelto a su color natural. Eso no quita que próximamente no se deje llevar y apueste por el rubio de bote. ¿Quizás para un nuevo videoclip?

Melyssa, la estrella del último debate

Telecinco tiene pendiente la emisión de un último debate de La isla de las tentaciones. Será en ese programa especial presentado por Carlos Sobera cuando Melyssa aparezca en el plató para zanjar de una vez por todas su relación con Tom y responder a todos esos colaboradores que han criticado su paso por el reality que produce Cuarzo Producciones.