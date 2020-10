Aline, la nueva película inspirada en la vida de Céline Dion

La cantante canadiense, Céline Dion marcó un antes y un después en la historia de la música. Canciones como My heart Will Go on, que nos hizo llorar a todos en la película Titanic; The Power of Love; I'm Alive... Todas ellas se han convertido en grandes himnos.

Una artista tan polifacética como ella tenía que llegar a la gran pantalla y es por eso que el 11 de noviembre se estrena la película Aline, un largometraje de ficción inspirado en la vida de una de las artistas femeninas más exitosas de todos los tiempos, Céline Dion.

Aline está escrita, dirigida y protagonizada por Valérie Lemercier y producida por los productores de Intocable y Ballerina. Es una de las películas francesas más esperadas del año. En Francia podrán disfrutar de ella a partir de mediados de noviembre, sin embargo, a nuestro país no llegará hasta 2021.

Es la propia Valérie Lemercier la que interpreta a Aline, en un retrato delicado de la cantante, donde se muestra como una mujer impulsada por la pasión y el amor. Además, en la película interpretarán como Céline paso de ser una adolescente a toda una sensación global y, a partir de ahí, Aline construirá una carrera extraordinaria.

La película ha sido rodada en Francia, Canadá y en varias localizaciones de la Costa del Sol como el casco histórico de Málaga o el litoral de Marbella. Así como también en el desierto de las tabernas en Almería.