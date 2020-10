Lo cierto es que no experimentaron el éxito de ventas que merecían, pero el tiempo ha colocado a The Velvet Underground en el lugar que merecían. La banda fue una de las más importantes e influyentes de la década de los 60, creó un nuevo sonido que cambió el mundo de la música y en un breve lapso consolidó su lugar como una de las bandas más veneradas del rock n' roll.

El nihilismo de sus canciones quedó de manifiesto en sus provocativas letras y ha servido de inspiración para muchos otros artistas y grupos posteriores. Por eso, para todos sus fans y para aquellos que aún no la han descubierto, el anuncio de un nuevo documental sobre su carrera es una gran noticia.

Esta pieza audiovisual estará dirigida por el cineasta Todd Haynes y se estrenará en Apple TV+. Según la plataforma, la película buceará en "cómo la banda se convirtió en un emblema cultural que representa una serie de contradicciones: es de su tiempo, pero atemporal; literaria, pero realista; arraigada en el arte elevado y también en la cultura callejera".

El contacto del director con la cultura del rock clásico no es nueva, ha dirigido ya las películas de ficción I´m Not There sobre Bob Dylan y Velvet Goldmine, una crónica sobre el glam rock.

Así será el nuevo documental sobre la historia de The Velvet Underground

En él podremos ver momentos de estudio de la banda, entrevistas a John Cale, el fundador junto a Lou Reed, y un buen puñado de material junto a una de las figuras más importantes que acompañó a la banda como mánager y productor de uno de sus grandes discos: Andy Warhol. "Será una experiencia intensamente visual. Dependerá ciertamente de las películas de Warhol, pero también de una rica cultura de cine experimental, una lengua vernácula que hemos perdido y que no tenemos y de la cual nos alejamos cada vez más", expresó el director en su momento.

La intención del director es mostrar el lado más humano de los integrantes de The Velvet Underground, alejándose de las leyendas y los mitos. Al mismo tiempo, Haynes busca conectar a nuevas y viejas generaciones con el espíritu apasionado de una época que hoy parece olvidada.

Por ahora no hay imágenes ni fecha anunciada para la publicación de este documental. Todo apunta a que no podremos verlo antes de 2021.