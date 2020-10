Disolver a The Jam fue una decisión que liberó a Paul Weller del aburrimiento… pero que nadie entendió

Los rumores que habían circulado durante semanas, se confirmaron ese 30 de Octubre de 1982. The Jam se disolvían. Con sorpresa y decepción, sus miles de fans leyeron el comunicado que Paul Weller había escrito de puño y letra: “Dirigido personalmente a nuestros fans. A finales de este año, The Jam estarán oficialmente separados… siento que ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer juntos como grupo; tanto musical como comercialmente. Quiero que todos nosotros hayamos conseguido aportar algo y lo que más odiaría es terminar viejos y abochornados como ocurre con muchos otros grupos. Quiero que terminemos con dignidad”.

El anuncio de Weller sorprendió a todo el mundo: a la prensa musical, a los fans… incluso a los propios miembros de la banda. De repente, el bajista Bruce Foxton y el batería Rick Buckler se vieron haciendo una gira de despedida… en contra de su deseo. No es habitual que una banda desaparezca cuando está en la cima del éxito. Lo hicieron los Beatles o ABBA, y ejemplos en el pop español los encontramos en El Canto del Loco o Mecano. Pero no suele ocurrir. El periodista y experto en los Jam, Paolo Hewitt, dijo que había sido “la decisión más valiente en el pop desde que Marvin y Stevie se enfrentaron a la Motown”.

Y es que cuando ese otoño de 1982, Weller anunció la ruptura, de The Jam llevaba años de éxito ininterrumpido. En Marzo habían publicado The Gift, que se convertiría en su último álbum de estudio y en uno de los más exitosos del grupo. Fue nº 1 en las listas de Reino Unido y contenía el clásico Town called malice, también nº 1. El trío lo presentó en todo el mundo, con fechas en Europa, Estados Unidos y Japón.

In the city, uno de los grandes hits de The Jam

Weller: “Si nos separamos… no sería lo mismo”

En una entrevista con The Face, en la primavera de 1982, Weller no dejó entrever ni un solo indicio de que el grupo podría estar cerca de su final. “Si nos separamos habrá otras cosas que pueda hacer, obviamente, pero desde luego no sería lo mismo” dijo. “Porque es magnífico cuando estás haciendo cosas con otra gente y consigues algo que verdaderamente funciona y tú formas parte de ello”.

Poco después de esas declaraciones, cuando The Jam terminaron la gira, Weller se sentía exhausto y se fue a Italia de vacaciones. Cuando regresó a casa, tenía claro que quería romper el grupo. Tenía entonces 24 años.

Rick Buckler: “tenía la esperanza de que quizá podría cambiar de opinión”

En una entrevista con Express, Rick Buckler recuerda su reacción cuando el ‘modfather’ les comunicó lo que había decidido: “Paul nos dijo en verano que quería romper la banda. Nosotros reaccionamos, supongo, de una forma muy educada y aceptamos el hecho de que si era así como se sentía… no había nada que pudiera persuadirlo. Así que arreglamos todo para cumplir con nuestros compromisos hasta final de año”. Pero en el fondo, el batería deseaba que Weller decidiera continuar. “Recuerdo que en ese momento tenía la esperanza de que quizá podría cambiar de opinión porque lo que estaba haciendo era definitivamente, tirarlo todo por la borda”.

Después de ese ‘fatídico’ 30 de Octubre, en el que todo el mundo se quedó atónito con el comunicado de Paul Weller, The Jam emprendieron su gira de despedida. "La verdad es que fue horrible. En nuestra gira de despedida, tocamos mejor que nunca. Fue muy emotivo”. cuenta Foxton en The Japan Times. "Cada noche conocías a fans que te preguntaban ‘¿Por qué os separáis?’. Y era difícil responder 'No lo sé'. Se hizo duro continuar sin sonar como un 'drama queen'”.

El final del tour del trío incluyó cinco noches en el Wembley Arena, con Big Country como teloneros. Y, el 11 de Diciembre de 1982, The Jam ofrecieron su último concierto en Brighton. "La mañana después de Brighton había un sentimiento de vacío. Bien, eso fue todo, ‘¿qué voy a hacer ahora?’. Fue peor que cuando rompes con tu novia" explica el bajista.

The Jam, en sus inicios. / Getty Images

Una decisión correcta. Weller ni se arrepiente, ni echa de menos a The Jam

A todo esto, el ‘causante’ de la ruptura explicó los motivos: quería explorar nuevas posibilidades musicales. Paul ha reiterado una y otra vez que no se arrepiente de haber disuelto a The Jam. “Fue una decisión artística, aunque pueda sonar arrogante. No quería estar en el mismo punto para el resto de mi vida. Me gusta cambiar y moverme”, explicó Weller en la BBC, y añade “¿Lo echo de menos?. No, no particularmente. Me gusta mucho lo que hago ahora. Suponía demasiada presión eso de ser una especie de portavoz de una generación. Si fue culpa mía el haberme adjudicado ese papel, lo desconozco, pero era mucha presión para un chico joven. La verdad es que no lo echo de menos”.

¿Una reunión?. Nunca jamás. No hay vuelta atrás

La idea de reunir a los tres Jam originales es algo que sus fans siempre han deseado. Pero Weller ha reiterado que eso “nunca jamás ocurrirá”. Así lo manifestó en una entrevista de 2005 en BBC Radio, añadiendo que las reuniones son “tristes” y que tendría que verse arruinado para barajar siquiera esa posibilidad: “Yo y mis hijos tendríamos que ser indigentes y estar muertos de hambre en la cuneta antes de pudiera solo considerar la posibilidad, y no creo que eso vaya a ocurrir nunca… la música de The Jam todavía significa algo para la gente y en gran parte se debe a que paramos en el momento oportuno, no quería seguir y convertirme en algo vergonzoso”.

From The Jam, “un pequeño cabaret”

Sin embargo, el batería Rick Buckler y el bajista Bruce Foxton sí hicieron una nueva versión del grupo: From The Jam. En un comunicado de prensa oficial en 2007, Foxton y Buckler anunciaron que estaban trabajando en un nuevo álbum y preparaban una gira por Reino Unido. En 10 días se agotaron las entradas.

Obviamente Weller no participó en esa reunión, y expresó públicamente lo mucho que le desagradaba esa reunión y su nulo interés en cualquier tipo de regreso del grupo. También remarcó en el show Music Week de BBC Radio “No me enloquece la idea. Para mí es un pequeño cabaret. Pensaba que estábamos contra todo eso”.

From The Jam continúa, aunque sin Buckler, que abandonó la formación en 2009.

El silencio de Paul Weller

A lo largo de los años, según Rick Buckler, ha intentado ponerse en contacto con Paul, pero él le ha ignorado. “Tanto yo como Bruce hemos hecho montones y montones de acercamientos a Paul para permanecer en contacto con él después de que la banda se disolviera, y él ni siquiera ha hablado con nosotros. La verdad es que nunca entendimos lo que ocurrió. No es que yo no le hable, es que él no nos habla a nosotros” (Express, 31/08/2017).

“Pienso que una vez caes fuera de la burbuja de Paul, desapareces. No creo que tenga muchos amigos. Parece muy raro que esa haya sido siempre su actitud, tanto con los amigos como con las novias. Cuando sales de su círculo, estás completamente fuera”.

Por su parte Foxton, en una entrevista con The Japan Times de 2018, explicó que estuvo sin hablar con Weller durante 25 años por rencor, pero que esa enemistad se terminó después de ambos sufrieran dos pérdidas: la mujer de Foxton, Pat, y el padre de Weller, John, que había sido manager de The Jam. "... eso nos hizo darnos cuenta de lo trivial que era todo. Estoy muy contento de que nos reconciliáramos".

La banda, icono del punk rock, puede que solo haya durado una década, Pero el interés que despierta y su influencia ha permanecido en el tiempo, atravesando todos los géneros 50 años después.