Pablo Alborán desvela el tracklist de ‘Vértigo’

Pablo Alborán está deseando dar a conocer su álbum completo y podremos hacerlo el próximo 6 de noviembre. Es un disco especial que llega en un momento feliz para él y que se ha hecho en las extrañas circunstancias que estamos viviendo. “El disco entero se ha hecho a distancia, algunas cosas se han grabado en Benalmádena, que es donde paso las vacaciones en casa. Luego, cosas que se han grabado en Madrid, en Miami, en Los Ángeles. La cuerda se ha grabado en Praga, a distancia. Y el bandoneón, en Buenos Aires. Este disco ha viajado antes de salir e irónicamente esta pandemia nos ha permitido que todo lo parecía imposible lo hemos podido hacer”, nos comentaba en un encuentro con LOS40.

Y es que, aunque la mayoría de las canciones estaban compuestas antes de la pandemia, terminó de coger forma durante el confinamiento. “De pronto, daba la sensación de que todo era posible. ‘Quiero un bandoneón y que lo toque un bandoneonista argentino’, pues venga, vamos a llamar. Levantabas el teléfono y había un montón de bandoneonistas, que no eran cualquier bandoneonista, sino que eran pedazos de genios que estaban en sus casas locos por tocar. Si algo nos ha demostrado, también, esta pandemia, es el amor al arte”.

Un volver a empezar

Estamos en tiempos de cambio y eso, para algunos, es una motivación. “Mi sensación es que estoy trabajando como el primer o el segundo disco, con este ritmo frenético. Entre la semana pasada y esta voy a tener 11 o 12 rodajes. Estamos buscando la manera de conectar de manera distinta. Es un momento diferente para mí, muy diferente, pero también para el mundo, para la industria, para la gente”, comentaba el malagueño.

Poco a poco nos va regalando pinceladas de ese nuevo trabajo que ya ha tenido la oportunidad de presentar en los Premios Billboard Latinos. Además, podría acabar el año siendo el mejor artista del año con la mejor canción y videoclip del año si se lleva las tres estatuillas a las que opta en LOS40 Music Awards.

Tracklist

El último detalle que ha compartido es el tracklist del álbum. Ya conocemos todos los títulos de sus nuevas canciones. “Y pese a que las canciones llevaban un tiempo escritas, tienen mucho que ver con lo que nos está tocando vivir. “Las canciones, la mayoría se han escrito antes de la pandemia, pero, curiosamente, hay algunas canciones que son casi premonitorias. Corazón descalzo dice algo así como ‘quién me va a querer cuando no quede aplauso’, es como si ya supiera que el aplauso… Hablemos de amor habla de ese momento de ‘aunque el mundo de un salto, lo único que importe y el único pacto sea que nos riamos un poco’”, nos explicaba.

Estamos en tiempos oscuros, pero eso no puede apagar nuestro ánimo. Hay que buscar el lado positivo y tirar hacia delante. “Es que la vida es eso, que al menos 10 minutos nos podamos reir porque le va a dar valor al resto del día por mucha guerra que haya fuera. La única canción que se ha hecho casi durante la pandemia, a nivel composición, ha sido La fiesta, por cómo me sentía yo, la decisión que tomé de hablar sobre mi homosexualidad, sobre el momento que estábamos viviendo fuera y las sensaciones que sentía a mi alrededor que era todo como un bloqueo, cada uno en su mundo. Al final me di cuenta de que la fiesta está fuera, no está dentro y hay veces que hay que echarla para fuera. Es la canción que define no como estoy sino cómo quiero estar siempre, al menos, esos diez minutos al día, de sentir que no tienes veneno guardado en la cama, el que tengas los colmillos o las garras bien preparados por si pasa algo, pero que no vivas con las garras sacadas, que creo que en alguna ocasión sí he podido vivir así, estar vestidito de calma”, reflexionaba.

Sin colaboraciones

Otro de los detalles que hemos podido observar en el tracklist es la ausencia de colaboraciones en un tiempo en el que son casi una obligación.

“Ahora mismo el disco no tiene colaboración, es un disco tan sólido para mí ahora mismo que, si hay colaboraciones, espero que vengan después. Es un disco para hacer colaboraciones. Es un disco que, donde entran voces, a nivel tesitura vocal, no era cómodo para mí porque a veces, para la gente son cómodas, pero para mí no lo son. Eso va a hacer que se abran las puertas a voces o artistas que antes no pegaban conmigo o yo no pegaba con ellos”, confesaba. Habrá que ver todas las sorpresas que nos tiene guardadas. Lo importante es que la música no pare.