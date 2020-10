Las leyendas de la música nunca se apagan, ni siquiera pasan de moda, por mucho que los años corran. A todos se nos sube el ánimo cuando oímos por la radio una canción de la reina del pop, Britney Spears o del icónico artista británico, Harry Styles.

Las canciones de estos dos artistas se han convertido en himnos que perviven a lo largo del tiempo, pero sin duda, hay dos de ellas que nos gusta cantarlas a pleno pulmón especialmente, y estas son: Baby One More Time de Britney Spears y Adore You de Harry Styles.

Nunca habíamos imaginado que estos dos temazos se combinaran a la perfección y es que aunque no lo creas, al unirlos en una misma canción, casan a las mil maravillas. Y es que, esto lo ha descubierto el youtuber Adam Wright que ha viralizado estos dos singles en la red social TikTok a través de un mashup.

Britney Spears y Harry Styles: Así suena su 'Mashup'

Adam Wright cuenta con más de 625.000 suscriptores en su canal de Youtube, además, si te ha gustado este mashup de Britney Spears y Harry Styles, no dudes en visitar su cuenta de Adamusic porque el de la reina del pop y el artista británico no es el único que encontrarás.

En su canal descubrirás otras joyitas como un mashup de Positions y God is a Woman de Ariana Grande; u otro de Lonely y You say, una combinación de Justin Bieber y Lauren Daigle. ¡Te encantarán!