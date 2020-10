TWICE vuelve con ‘I Can't Stop Me’ y un nuevo álbum: ¡mira el vídeo!

Los fans de Twice llevaban casi un año esperando el regreso de su girlband favorita con un nuevo álbum, pero la cuenta atrás ha terminado. Las chicas han hecho su comeback con Eyes Wide Open, su nuevo y tan esperado disco.

En su repertorio escuchamos canciones de todo tipo. Entre ellas su sencillo I Can't Stop Me. Esta canción no ha llegado sola, sino acompañada de un videoclip que ha revolucionado las redes sociales.

Como es de costumbre, nuestras protagonistas se mueven al ritmo del tema con una imparable coreografía. Aunque no es de extrañar a jugar por los ritmos electro-pop que suenan en cada uno de sus versos. De hecho, según Genius, el coreógrafo del videoclip trabajó con Beyoncé y BLACKPINK, entre otros.

Si hay algo que los seguidores de Twice han destacado en redes sociales es la capacidad que tienen nuestras protagonistas de brillar con luz propia. Una vez más, lo han hecho inspirando a millones de personas alrededor del mundo que atienden al significado de sus canciones como auténticas lecciones de vida. En esta ocasión, I Can't Stop Me habla del peligro y la ansiedad que se genera en el debate de estar entre lo bueno y lo malo. Una situación con la que, sin duda, se han sentido identificados/as.

Sea como sea, el lanzamiento de este sencillo ha sido todo un éxito. En tan solo unas horas, han acumulado más de 40 millones de reproducciones, lo que indica que el comeback de Twice era uno de los más esperados del año.

Y tú, ¿ya te has aprendido su coreografía?