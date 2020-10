8 de 10 En El retorno de las brujas, Sarah tiene el poder de atraer a los niños con su voz. Come Little children es el título del tema que canta cada vez que quiere hipnotizar y nublar la mente de los más pequeños para llevar a cabo sus terroríficos planes. La canción en cuestión fue compuesta por el mismo que nos regaló My Heart Will Go On en Titanic: James Horner.