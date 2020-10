Una de las estrellas de ‘Anatomía de Grey’ reaparece tras su cambio de género

Aunque parezca mentira, llevamos quince años viendo como los médicos del Hospital Seattle Grace salvan vidas en Anatomía de Grey. En las 17 temporadas que tiene la serie, sus protagonistas han pasado de todo: desde accidentes de avión hasta secuestros a golpe de pistola en el quirófano. De hecho, han sido muchos los personajes que han fallecido o se han ido durante estos años.

Uno de los más queridos ha sido el de la Doctora Callie Torres, interpretado por Sara Ramírez, que se despidió en la 13ª temporada. Tras más de diez años dando vida al mismo personaje, la actriz decidió irse de la serie.

Ahora, cuatro años después, Sara Ramírez ha reaparecido con un cambio que ha sorprendido a sus fans. A través de su cuenta de Instagram, Ramírez de 45 años ha querido mostrar su nueva imagen. Estos años, ha querido expresar cómo realmente se siente: una persona no binaria.

Pata todas aquellas personas que todavía no sepan lo que es ser género no binario, os lo vamos a explicar. Se aplica en aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres.

Aunque el pasado mes de agosto, compartió su nueva foto de perfil de Instagram con sus más de dos millones de seguidores y seguidoras, donde vemos que ha cortado su característica melena negra y ha apostado por un corte de pelo con degradado rapado; ahora, ha vuelto a sorprender con una imagen de 2005 comparada con una de 2019.

En la primera foto vemos a Sara, hace 15 años, luciendo un corpiño y vistiendo de una manera considerada socialmente como “femenina”. En la del año pasado, vemos a la misma persona con nuevo corte de pelo y luciendo un traje que podría tacharse de “masculino”.

Junto al post, Sara ha querido compartir cómo se siente, animando a otras personas no binarias a expresarse ya que no están solas en el camino:

“No me arrepiento de haber normalizado a un ser humano imperfecto como tú. Sé que alguien ahí fuera se siente menos solo al ver mi viaje, pero yo también tengo traumas sin resolver. Estoy en ello. Me estoy curando porque soy consciente de mi humanidad”, dice Sara en un momento.

La estrella de Anatomía de Grey también habla sobre lo mucho que le ha costado aceptarse tal y como es: “Mi capacidad de recuperación se eleva para recordarme que he hecho y seguiré haciendo un trabajo significativo en el mundo, puedo dejar atrás el pasado mientras aprecio las lecciones, soy humano, soy un gran y hermoso queer, y soy suficiente”.

Para terminar, Sara ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que le han ayudado en este cambio: “Gracias a las almas amables que me han apoyado y siguen apoyándome en este viaje de expansión del alma sin disculpas”.