Este es el primer tráiler de ‘Stardust’, la película sobre David Bowie

La industria cinematográfica está muy tocada por la pandemia, y los estrenos que estaban planeados para llegar este mes aún tardarán en llegar. Sin embargo, los proyectos siguen adelante y podemos ver ya adelantos de los estrenos que llegarán en los próximos meses. Después del éxito de Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury y Rocketman, la cinta sobre Elton John, los biopics musicales siguen adelante y ahora será David Bowie el que llegará a la gran pantalla.

Stardust, que así se llamará, contará el viaje que emprendió el Duque Blanco hasta llegar a su alter ego Ziggy Stardust. Fruto de esta transformación, llegaremos también a ver cómo se gestó la publicación de su disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en 1972 y cómo se desenvolvió en Estados Unidos en esta nueva vida.

Después de un primer teaser que pudimos ver en abril, ahora podemos ver el primer tráiler oficial de la película. En él aparece Bowie discutiendo sobre el disco que estaba preparando con los ejecutivos, que pensaban que era demasiado raro como para lanzarlo al mercado. Esa es la razón por la que lo envían a Estados Unidos, a inspirarse y componer un álbum que conecte con ese país, y para eso le acompaña su publicista Ron Oberman. En este viaje de 1971 descubrirá en quién quiere convertirse, en un álter ego con el que puede componer canciones y actuar en un escenario como realmente quiera. Así, más allá de una película sobre la vida del artista, veremos el ascenso de su personaje más importante: Ziggy Stardust.

Stardust ha pasado por un montón de polémicas. La familia de Bowie no estaba conforme para la producción, y en un principio no podían usar la música del artista en la película. Además, también hubo críticas cuando se supo que el actor Johnny Flynn sería el protagonista.

La película biográfica de David Bowie se estrenará el próximo 25 de noviembre en Estados Unidos, pero aún no hay una fecha confirmada para que aterrice en España.